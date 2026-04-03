يُعتبر جاك غريليش "التعاقد المثالي" لفريق ريكسهام هذا الصيف إذا حقق رايان رينولدز وروب ماك حلمهما باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتبط شائعات بانتقال جريليش إلى شمال ويلز
أدى صعود نادي ريكسهام تحت قيادة رينولدز وروب ماك إلى تحويل هذا النادي الواقع في شمال ويلز إلى ظاهرة عالمية. مدفوعًا بنجاح الفيلم الوثائقي "Welcome to Wrexham"، انتقل النادي من صراعات الدوري الوطني إلى أن أصبح وجهة حقيقية للمواهب الطموحة. وبينما يتخطى "التنانين الحمر" حاليًا عقبات دوري الدرجة الأولى، فإن الرؤية طويلة المدى تتضمن الوصول إلى الدوري الممتاز. وللحفاظ على هذا الزخم، يعتقد الخبراء أن النادي سيحتاج في النهاية إلى شخصية بارزة تتناسب مع بريق وروعة مالكيه من النخبة.
باري يرشح نجم «سيتي» لدور في هوليوود
يرى باري أن الاهتمام الإعلامي الفريد الذي يحيط بملعب "رايسكورس جراوند" يجعله خيارًا جذابًا للاعبين الذين يزدهرون تحت أضواء الشهرة. وهو يعتبر جريليش جوهرة التاج في أي حملة توظيف مستقبلية.
وفي حديثه إلى BOYLE Sports، التي تقدم أحدث احتمالات كرة القدم، قال باري: "الارتباط بهوليوود يضفي جاذبية إضافية على النادي، وسيكون لدى اللاعبين اهتمام إضافي بالذهاب واللعب هناك. أعتقد بالتأكيد أنها ستكون قصة رائعة إذا تمكنوا من الصعود، وهذا من شأنه أن يغير اللاعبين الذين يستهدفونهم، لكن قد يكون الوقت مبكرًا جدًا بالنسبة لهم. جاك جريليش هو بالتأكيد التعاقد الهوليوودي لريكسهام. إذا تمكنوا من تحقيق ذلك، فسيكون التعاقد المثالي لهم."
تقييم جدوى عملية نقل ضخمة
من المتوقع أن يغادر جريليش نادي مانشستر سيتي بشكل نهائي هذا الصيف بعد انتهاء فترة إعارته إلى إيفرتون. وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في 22 مباراة بالدوري الممتاز مع «التوفيز» هذا الموسم قبل أن يغيب بسبب الإصابة، ويشير باري إلى أن الأجواء السائدة في شمال ويلز قد تجذب لاعبًا بشخصية جريليش إذا واصل النادي مسيرته الصاعدة نحو النخبة.
وأضاف باري: "من يدري ماذا سيحدث مع جاك. انتقاله إلى إيفرتون كان مجرد إعارة. لست متأكدًا من المدة المتبقية في عقده. لكن نعم، من يدري أين يريد جاك أن يلعب. إذا كان يريد مستوى الاهتمام الذي يحظى به ريكسهام، فربما يكون هذا موضوعًا للنقاش".
حلم ريكسهام بالدوري الإنجليزي الممتاز
ولكي يتم حتى مناقشة خطوة بهذه الضخامة، سيتعين على ريكسهام أولاً أن يضمن الصعود للعب في الدوري الممتاز. ولم يخفِ مالكو النادي أبداً رغبتهم في قيادة الفريق إلى الدوري الممتاز، وسيكون التعاقد مع نجوم دوليين معروفين خطوة ضرورية بمجرد وصولهم إلى صفوف النخبة. يحتل فريق فيل باركنسون حالياً المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 63 نقطة من 39 مباراة، بفارق ست نقاط عن المراكز الثلاثة الأولى. وسيسعى الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إما بشكل مباشر من خلال احتلال أحد المركزين الأولين أو من خلال مباريات الملحق.