يُزعم أن نيمار أمضى «ما يقرب من 24 ساعة في لعب البوكر عبر الإنترنت برهانات عالية» بعد استبعاده من المباراة الأخيرة لفريق سانتوس بسبب «إدارة أعباء العمل»
جلسة بوكر تثير جدلاً جديداً
كان التعادل الأخير بين سانتوس وكروزيرو بنتيجة 0-0 ملحوظًا بغياب نجم الفريق البارز. وفي حين أعلن النادي رسميًا أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا غاب عن المباراة بسبب "إدارة الحمل التدريبي" - وهو بروتوكول يهدف إلى مراقبة كثافة التدريبات والوقاية من الإصابات - تشير تقارير موقع "ليودياس" إلى قصة مختلفة. ويُزعم أن المهاجم أمضى حوالي 24 ساعة يشارك في بطولة بوكر عبر الإنترنت استمرت من يوم الجمعة حتى الأحد. مع رسوم اشتراك تجاوزت 5000 دولار، ورد أن نيمار قام بأربع مشاركات على الأقل يوم السبت وحده، مما بلغ إجمالي الرسوم أكثر من 20 ألف دولار لمجرد البقاء في اللعبة.
"حان الوقت لأفعل ما أحب أكثر من أي شيء"
إن شغف نيمار بالبوكر معروف جيدًا ويعود إلى ما يزيد عن عقد من الزمن. منذ عام 2014، تحول من لاعب هاوٍ إلى شخصية بارزة في عالم المقامرة، حتى أنه أطلق على كلبه اسم «بوكر» وعمل سفيرًا بارزًا للعلامات التجارية الكبرى في هذا المجال. وعلى الرغم من حماسه، فقد تداخلت هذه الهواية مع حياته المهنية بطرق مثيرة للجدل. في مارس 2023، أثناء تعافيه من إصابة في الكاحل في باريس سان جيرمان، خسر مبلغ مليون يورو في غضون ساعتين فقط خلال بث مباشر. ومؤخرًا، في عام 2024، واجه انتقادات بسبب لعبه البوكر عبر الإنترنت على هاتفه أثناء حفلة أقيمت لابنته مافي.
أكد نجم سانتوس أنه لعب بالفعل في بطولة البوكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قال لـ LeoDias: "لسوء الحظ، في الأيام القليلة الماضية، وبسبب إدارة الأحمال، لم أتمكن من اللعب، لذا كان لدي هذا الوقت لأفعل ما أستمتع به أكثر، وهو لعب القليل من البوكر، إلى جانب كرة القدم."
مستقبل الفريق الدولي في ميزان
يأتي توقيت هذا الحادث الأخير في وقت حساس للغاية، حيث يعمل كارلو أنشيلوتي على إعداد المنتخب البرازيلي للمباريات الودية وكأس العالم 2026. وكان نيمار غائبًا بشكل ملحوظ عن التشكيلة الأخيرة، لكن العديد من الأساطير سارعت للدفاع عنه، ومن بينهم روماريو.
كما حث بطل كأس العالم 1994 أنشيلوتي على إعادة النظر في قراره، قائلاً: "انتبه يا سيدي. اللاعب النجم يجب أن يلعب. المنتخب البرازيلي هو الأفضل. تستمر الاستعدادات لكأس العالم لمدة شهر، وهو وقت كافٍ لكي يتعافى اللاعب. من الأفضل أن يكون لديك لاعب نجم مثل نيمار، حتى لو لم يكن في كامل لياقته، بدلاً من استدعاء لاعب آخر. لا ينبغي إهدار الموهبة. ولا يمكن للمدرب أبداً الاستغناء عنها. ما زلت آمل أن أرى نيمار يثبت في الدوري البرازيلي أنه يستحق أن يكون في المنتخب الوطني ويحقق اللقب السادس".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
التعادل مع فريق كروزيرو، المتذيل للترتيب، يضع سانتوس في موقف صعب. ويحتل الفريق حالياً المركز السادس عشر في جدول الترتيب بعد أن حقق فوزاً واحداً فقط في ثماني مباريات هذا الموسم. وسيواجه الفريق فريق ريمو-PA في 2 أبريل، ومن المتوقع أن يشارك نيمار في المباراة وأن يكون له تأثير فوري في مساعدة فريقه على الصعود في جدول الترتيب.