يُزعم أن نيمار أمضى «ما يقرب من 24 ساعة في لعب البوكر عبر الإنترنت برهانات عالية» بعد استبعاده من المباراة الأخيرة لفريق سانتوس بسبب «إدارة أعباء العمل»

إن شغف نيمار بالبوكر معروف جيدًا ويعود إلى ما يزيد عن عقد من الزمن. منذ عام 2014، تحول من لاعب هاوٍ إلى شخصية بارزة في عالم المقامرة، حتى أنه أطلق على كلبه اسم «بوكر» وعمل سفيرًا بارزًا للعلامات التجارية الكبرى في هذا المجال. وعلى الرغم من حماسه، فقد تداخلت هذه الهواية مع حياته المهنية بطرق مثيرة للجدل. في مارس 2023، أثناء تعافيه من إصابة في الكاحل في باريس سان جيرمان، خسر مبلغ مليون يورو في غضون ساعتين فقط خلال بث مباشر. ومؤخرًا، في عام 2024، واجه انتقادات بسبب لعبه البوكر عبر الإنترنت على هاتفه أثناء حفلة أقيمت لابنته مافي.

أكد نجم سانتوس أنه لعب بالفعل في بطولة البوكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قال لـ LeoDias: "لسوء الحظ، في الأيام القليلة الماضية، وبسبب إدارة الأحمال، لم أتمكن من اللعب، لذا كان لدي هذا الوقت لأفعل ما أستمتع به أكثر، وهو لعب القليل من البوكر، إلى جانب كرة القدم."