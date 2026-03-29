يُحث مانشستر يونايتد على التعاقد مع فيكتور أوسيمهن الذي يُعتبر "في متناول اليد"، حيث يرى نيكي بوت أن صفقة انتقال بنجامين سيسكو "لم تنجح تمامًا"

يأتي سعي بوت للتعاقد مع أوسيمهن وسط مخاوف متزايدة بشأن بنجامين سيسكو، الذي انضم إلى أولد ترافورد قادمًا من آر بي لايبزيغ الصيف الماضي. ورغم أن اللاعب السلوفيني أظهر لمحات من الجودة وسجل العديد من الأهداف منذ بداية العام، إلا أن بوت يرى أن مانشستر يونايتد يكرر أخطاء الماضي من خلال الضغط بشكل مفرط على المهاجمين الشباب الذين لم يثبتوا جدارتهم بعد، بدلاً من التعاقد مع نجوم راسخين قادرين على تحقيق نتائج فورية في البطولات الكبرى.

وحذر بوت قائلاً: "إن تجنيد اللاعبين مهمة صعبة، وربما تجد شخصاً يتمتع بالإمكانات، لكنهم يستمرون في فعل ذلك ولا ينجح الأمر تماماً".

"لم ينجح سيسكو تمامًا. إنه نفس الخطأ الذي وقعوا فيه مع راسموس هوجلوند. مهاجم شاب لم يثبت نفسه بعد، ومبلغ مالي ضخم، وعبء كبير على عاتقه. لقد سجل بعض الأهداف وأدى أداءً جيدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه لم يحقق نجاحًا باهرًا. قد يكون سيسكو جاهزًا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، لكنه ليس جاهزًا الآن، وبالتأكيد ليس في دوري أبطال أوروبا".