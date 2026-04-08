يؤكد لويس دياز أن رحيله عن ليفربول للانضمام إلى بايرن ميونيخ كان «الخيار الصحيح» بعد الفوز الكبير في دوري أبطال أوروبا على ريال مدريد

بعد أن تأقلم بسلاسة مع الحياة في ملعب أليانز أرينا، حيث سجل 23 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة هذا الموسم، يشعر دياز أن انتقاله إلى ألمانيا قد رفع مسيرته المهنية إلى مستوى جديد. وأرجع الفضل في قدرته على تقديم أداء متميز تحت الضغط على أكبر المسارح إلى الوضوح التكتيكي والروابط القوية داخل الفريق.

وفي حديثه عن انتقاله وحالته البدنية الحالية، قال دياز لشبكةESPN: "كان قرار الانضمام إلى بايرن هو الخيار الصحيح. أنا سعيد للغاية وأستمتع بكل مباراة. أشعر أنني في حالة رائعة، وأنا في لياقة جيدة، وهذا يعني أنني مستعد لمساعدة الفريق. لدينا خطة واضحة، ونحن مجموعة متماسكة للغاية، وهذا يظهر على أرض الملعب".