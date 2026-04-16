استقبال حماسي أثناء الإحماء، ثم عرض رقص جماعي ضخم في المنعطف الجنوبي عند انطلاق المباراة: أوجد مشجعو بايرن ميونيخ أجواءً مهيبة، بينما رسم اللاعبون لوحة معركة داخلها. تأخر ميونيخ ثلاث مرات في النتيجة، وتعادل ثلاث مرات. كان هدف لويس دياز في الدقيقة 89، الذي جعل النتيجة 3-3، بمثابة تأهل للفريق، بل إن مايكل أوليسي سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. في غضون ذلك، حصل لاعبا ريال مدريد إدواردو كامافينجا وأردا غولر على بطاقات حمراء. وبينما حاصر لاعبو ريال مدريد طاقم التحكيم، احتفل لاعبو بايرن أمام المنصة الجنوبية بتأهلهم إلى نصف النهائي.
يؤدي جوشوا كيميش دور المدرب السابق في نادي بايرن ميونيخ - ويتحدث مرة أخرى عن يوفنتوس!
سُئل جوشوا كيميش بعد المباراة عما إذا كانت تلك هي أكثر ليالي دوري أبطال أوروبا إثارةً منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ عام 2015. فكر لاعب الوسط الاستراتيجي البالغ من العمر 31 عامًا لبرهة. ولم يتذكر سوى مباراة واحدة مماثلة: مباراة الإياب في دور الـ16 ضد يوفنتوس تورينو عام 2016، عندما تمكن فريق ميونيخ من الفوز بنتيجة 4-2 في الوقت الإضافي بعد تأخره مبكراً بنتيجة 0-2. قال كيميش: "بخلاف ذلك، مررت بالعديد من الأمسيات العاطفية التي سارت في الاتجاه المعاكس". "لذلك أنا سعيد جداً لأننا نجحنا في تجاوز هذه المحنة".
كان كيميش راضياً للغاية عن النتيجة والعقلية التي أظهرها الفريق ضد ريال مدريد، وهو محق في ذلك. لكنه في الوقت نفسه، كان الوحيد من بين لاعبي ميونيخ الذي انتقد أداء فريقه الرياضي بصراحة مدهشة. "بشكل عام، لم تكن مباراة على مستوى عالٍ"، قال كيميش. "إذا نظرنا إلى الأداء، فلم تكن هذه واحدة من أفضل مبارياتنا. هناك الكثير مما يجب تحسينه."
أداء بايرن ميونيخ يتراجع مقارنةً بمباراة الذهاب
في الواقع، بدا لاعبو ميونيخ بشكل عام أقل ثباتًا وأقل هيمنة وأقل خطورة مقارنةً بمباراة الذهاب. واجه اللاعبون الأربعة في الهجوم صعوبة لفترة طويلة، وهو ما كان له علاقة بالتغييرات التي أجراها مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا. فقد تمكن الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، الذي كان ظهوره في التشكيلة الأساسية مفاجئًا بعض الشيء، من السيطرة على مايكل أوليسي بشكل أفضل مقارنة بألفارو كاريراس في مباراة الذهاب. وفي هذا الصدد، بدا من المفاجئ بعض الشيء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اختار أوليسي كأفضل لاعب في المباراة.
في مدريد، لم يكن النتيجة وحدها في صالح بايرن ميونيخ، بل كان مؤشر xG لصالحه أيضًا (2.9 مقابل 2.2). أما في مباراة الإياب، فقد كان المؤشر 2.3 مقابل 2.1 لصالح ريال مدريد. وبالتالي، سجل بايرن ميونيخ هدفين أكثر مما كان متوقعًا إحصائيًا، وتلقى هدفًا إضافيًا، وهو ما كان له علاقة أيضًا بالقائد مانويل نوير. بعد أن كان رائعاً الأسبوع الماضي، تسبب في الهدف الأول (0-1) بخطأ فادح، كما ساهم في الهدف الثاني (1-2). أما الهدف الثالث (2-3) فقد نتج عن سلسلة من الأخطاء شارك فيها دايوت أوبامكانو، الذي كان قوياً للغاية في بقية المباراة.
قال كيميش، الذي تولى دور ماتياس سامر إلى حد ما بانتقاده المفاجئ في هذه الحالة: "من الجيد جدًا أن نتأهل بفوزين على ريال مدريد ونشعر مع ذلك أنه لا يزال بإمكاننا التحسن".
نادي بايرن ميونيخ: جوشوا كيميش يحذو حذو ماتياس سامر
يشتهر المدير الرياضي السابق لنادي بايرن ميونيخ (والمستشار الحالي لنادي بوروسيا دورتموند) بانتقاده للأمور في اللحظات التي يحتفل فيها الجميع ويحتضنون بعضهم البعض. بعد أربع سنوات حافلة بالنجاحات تضمنت الفوز بكأس ألمانيا وثلاث مشاركات في الدور نصف النهائي، غادر سامر نادي بايرن ميونيخ في عام 2016. قبل ذلك بوقت قصير، خسر فريق ميونيخ في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد بشكل لا يقل دراماتيكية عن الفوز الدراماتيكي على يوفنتوس الذي ذكره كيميش. قد تشهد المباراة النهائية لهذا العام في بودابست لقاءً بين الفريقين، لكن أولاً ينتظرهم باريس سان جيرمان في نصف النهائي.
بالنسبة لكيميش، فإن باريس سان جيرمان هو "الفريق الأقوى" في أوروبا. ووصف رئيس مجلس الإدارة يان كريستيان دريسن حامل اللقب الحالي بأنه المرشح الأوفر حظاً، على الرغم من فوز بايرن ميونيخ 2-1 خارج أرضه في باريس خلال مرحلة الدوري في نوفمبر. بعد شوط أول رائع، حافظ ميونيخ، الذي كان يعاني من نقص في عدد اللاعبين بسبب طرد دياز، على الفوز في معركة دفاعية حتى نهاية المباراة.
بعد ذلك، أشار كيميش أيضًا إلى المواجهة مع يوفنتوس قبل عشر سنوات، والتي كانت على ما يبدو مؤثرة للغاية بالنسبة له - ولكن ليس مثل هذه المرة إلى مباراة الإياب الدرامية. كان السؤال هو ما إذا كان الشوط الأول ضد باريس سان جيرمان هو الأفضل في مسيرته مع بايرن ميونيخ. أجاب كيميش: "نعم". المنافس الوحيد: الشوط الأول في مباراة الذهاب ضد يوفنتوس عام 2016. في نصف النهائي المرتقب ضد باريس سان جيرمان، نحتاج إلى كليهما: المستوى الفني الذي أظهرناه في مباراة الذهاب ضد يوفنتوس آنذاك، والعقلية التي أظهرناها في مباراة الإياب.