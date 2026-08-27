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يويفا يلاحق إنفانتينو .. دعوى جنائية بشأن خطة فيفا "الملغاة" بشأن بيع كأس العالم
يويفا يطلق هجوماً قانونياً ضد إنفانتينو والفيفا
باشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات قانونية جنائية في سويسرا ضد الفيفا ورئيسه إنفانتينو، عقب اقتراح مثير للجدل تم التخلي عنه الآن، كان يقضي ببيع حصص تجارية في البطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص.
وتكشف وثائق حصلت عليها BBC Sport أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على وصول فوري إلى أدلة سويسرية حاسمة من أجل توجيه اتهامات ضد رئيس الفيفا المحاصر والمنظمة نفسها.
ويعود النزاع إلى استراتيجية سرية لنقل الحقوق التجارية لكأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب كأس العالم للأندية، إلى كيان جديد يُعرف باسم فيفا فوروارد إنتربرايز (FFE). ووفقاً للمرافعات القانونية للاتحاد الأوروبي، فإن إنفانتينو هندس هذا الهيكل لملء جيوبه الخاصة وإفادة مجموعة مختارة من الممولين الخاصين على حساب المجتمع الأوسع لكرة القدم العالمية.
- Getty
اتهامات بتحقيق مكاسب شخصية وموافقات متسرعة
تزعم المذكرات القضائية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المشروع المقترح كان بمثابة أداة خاصة صُممت لتحقيق عوائد مالية دائمة للدائرة المقربة من إنفانتينو. ويؤكد الطلب المقدم أن رئيس الفيفا تجاوز إجراءات الحوكمة المعتادة، ودفع بالمخطط الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات عبر اجتماع طارئ مُنح فيه كبار المسؤولين التنفيذيين ساعات قليلة فقط للموافقة على خطة لم يسبق لهم الاطلاع عليها من قبل.
علاوة على ذلك، يرى الاتحاد الأوروبي أن الشروط المالية للصفقة قللت بشكل خطير من قيمة الأصول الرئيسية للفيفا. فقد كان من المقرر أن يشتري التحالف الخاص حصة دائمة في الذراع التجاري للفيفا مقابل 4.2 مليار دولار، ما يعني عملياً تقدير قيمة المؤسسة بأكملها بجزء بسيط من قيمتها السوقية الحقيقية دون أي تقييم مستقل أو عملية مزايدة تنافسية.
التماس أمام محكمة أمريكية لدعم الملاحقة القضائية السويسرية
وسعيًا لتعزيز قضيته الجنائية المرتقبة في سويسرا، تقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بطلب أمام محكمة في فلوريدا يلتمس فيه الاطلاع على الملفات التي تحتفظ بها الشركات التي يديرها الفيفا والتي تأسست لتنظيم كأس العالم 2026. ويسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على هذه المستندات لجمع أدلة حاسمة في إجراءاته القانونية ضد إنفانتينو والفيفا.
ويقول الممثلون القانونيون إن الصياغة السرية والتسويق لمبادرة FFE ألحقا ضررًا بالغًا بالنزاهة المؤسسية للفيفا وباستقراره التجاري. ويرى الاتحاد الأوروبي أن جميع الاتحادات الأعضاء الـ211، بما في ذلك اتحاداته الوطنية الـ55، تعرضت لأضرار مالية ومعنوية مباشرة بسبب المحاولة غير الشفافة لخصخصة أبرز البطولات الدولية.
- AFP
مزاعم بوجود مؤامرة سرية طويلة الأمد
وتؤكد الوثائق القانونية أن المقترح تم تطويره في سرية تامة على مدار أكثر من عام قبل الإعلان العلني غير المتوقع عنه في يوليو 2026. فلم تتم استشارة مجلس الفيفا، ولا الاتحادات القارية، ولا الدول الأعضاء، ولم يتم إبلاغها قبل إعلان إنفانتينو الأحادي بشأن إنشاء FFE.
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