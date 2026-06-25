"مؤامرة لتخريب المنتخب انتقامًا مني".. يونس محمود يفجر الجدل في العراق ويؤكد: ظنوا أننا سنخسر بالثمانية في كأس العالم

خرج يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن صمته؛ وذلك بعد الكثير من الجدل الذي أحاط بالمنتخب الوطني الأول، بالتزامن مع مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

منتخب العراق يُشارك في بطولة كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه؛ وذلك بعد نسخة عام 1986، التي ودع فيها من دور المجموعات.