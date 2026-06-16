بين الكذبة وانتصار يونس محمود ضد "فيفا"!.. علم العراق على طريقة السعودية رسميًا أمام النرويج

رفع علم العراق من أرضية الملعب ضد منتخب النرويج، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ يجعلنا أمام احتمالين لا ثالث لهما، وهما:
* أولًا: كذبة أخبار رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لرفع العلم، من الأساس.
* ثانيًا: انتصار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسطورة يونس محمود، على "فيفا".
وبخصوص النقطة الثانية.. لا ننسى أن الصحفي محمد قادر الحداد أكد أن محمود أخبره شخصيًا؛ بأنه سيتقدم بطلب إلى "فيفا"، لرفع العلم العراقي من أرضية الملعب ضد النرويج.
وبالتالي.. من الممكن أن "فيفا" كان رافضًا لتكرار الإجراء بالفعل، الذي اتخذه مع منتخب السعودية ضد أوروجواي؛ لكن تدخل محمود في الساعات الماضية، غيّر الأمور تمامًا.