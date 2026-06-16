بين الكذبة وانتصار يونس محمود ضد "فيفا"!.. علم العراق على طريقة السعودية رسميًا أمام النرويج

مساء يوم الثلاثاء؛ خرج أكثر من إعلامي ليؤكد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفع علم العراق من أرضية الملعب ضد النرويج.

وأراد العراقيون رفع علمهم من أرضية الملعب، خلال "مراسم" مباراة النرويج، لوجود لفظ الجلالة "الله" عليه؛ وذلك على طريقة ما حدث مع السعودية ضد أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ومن المعتاد وضع أعلام المنتخبات على أرضية الملعب، خلال عزف النشيد الوطني قبل انطلاق مباريات كأس العالم 2026؛ إلا أنه تم استثناء السعودية من ذلك، بسبب وجود راية التوحيد عليه

لكن حسب عدد من الإعلاميين؛ رفض "فيفا" تكرار الأمر مع العراق، بحجة تضرر أرضية الملعب من هذا الإجراء (تابع التفاصيل).