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أحمد فرهود

بين الكذبة وانتصار يونس محمود ضد "فيفا"!.. علم العراق على طريقة السعودية رسميًا أمام النرويج

كأس العالم
العراق
السعودية
العراق ضد النرويج
النرويج

العراق يحقق هدفه في النهاية..

بعيدًا عن متعة المباراة، أو أي اعتبارات فنية وتكتيكية؛ كان الجميع يترقب "مراسم" مواجهة منتخبي العراق والنرويج، في بطولة كأس العالم 2026.

سبب هذه الترقب؛ هو الجدل الذي اشتعل في الساعات القليلة الماضية، بخصوص علم العراق الذي يتواجد به لفظ الجلالة "الله".

  • Iraq 2026Getty Images

    أزمة علم العراق في مباراة النرويج

    مساء يوم الثلاثاء؛ خرج أكثر من إعلامي ليؤكد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفع علم العراق من أرضية الملعب ضد النرويج.

    وأراد العراقيون رفع علمهم من أرضية الملعب، خلال "مراسم" مباراة النرويج، لوجود لفظ الجلالة "الله" عليه؛ وذلك على طريقة ما حدث مع السعودية ضد أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    ومن المعتاد وضع أعلام المنتخبات على أرضية الملعب، خلال عزف النشيد الوطني قبل انطلاق مباريات كأس العالم 2026؛ إلا أنه تم استثناء السعودية من ذلك، بسبب وجود راية التوحيد عليه

    لكن حسب عدد من الإعلاميين؛ رفض "فيفا" تكرار الأمر مع العراق، بحجة تضرر أرضية الملعب من هذا الإجراء (تابع التفاصيل).

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا حدث في مباراة العراق والنرويج؟!

    مع بداية "مراسم" مباراة منتخبي العراق والنرويج، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ وجدنا خلاف ما تم ترويجه من بعض الإعلاميين، خلال الساعات القليلة الماضية.

    نعم.. العالم شاهد رفع علم العراق، من أرضية الملعب ضد النرويج؛ دون أي اعتبارات لتضرر الأرض وغيرها، كما تردد.

    أي أنه تم التعامل مع علم العراق، الذي يوجد عليه لفظ الجلالة "الله"؛ مثل نظيره السعودي، الذي يضم راية التوحيد.

  • IRAQ-FOOTBALLAFP

    علم العراق.. بين الكذبة وانتصار يونس محمود

    رفع علم العراق من أرضية الملعب ضد منتخب النرويج، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ يجعلنا أمام احتمالين لا ثالث لهما، وهما:

    * أولًا: كذبة أخبار رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لرفع العلم، من الأساس.

    * ثانيًا: انتصار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسطورة يونس محمود، على "فيفا".

    وبخصوص النقطة الثانية.. لا ننسى أن الصحفي محمد قادر الحداد أكد أن محمود أخبره شخصيًا؛ بأنه سيتقدم بطلب إلى "فيفا"، لرفع العلم العراقي من أرضية الملعب ضد النرويج.

    وبالتالي.. من الممكن أن "فيفا" كان رافضًا لتكرار الإجراء بالفعل، الذي اتخذه مع منتخب السعودية ضد أوروجواي؛ لكن تدخل محمود في الساعات الماضية، غيّر الأمور تمامًا.

  • Iraq v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament FinalGetty Images Sport

    مباريات منتخب العراق في "المجموعة التاسعة" المونديالية

    منتخب العراق الأول لكرة القدم يتواجد في "المجموعة التاسعة" القوية؛ وذلك ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وتضم "المجموعة التاسعة" المونديالية؛ كل من فرنسا والنرويج والسنغال، بالإضافة إلى منتخب العراق بالطبع.

    ويبدأ أسود الرافدين مشوارهم في كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب النرويج فجر الأربعاء؛ قبل أن يضرب موعدًا مع فرنسا يوم 23 يونيو، ثم السنغال في السادس والعشرين من نفس الشهر.