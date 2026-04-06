يوفنتوس يتقدم على برشلونة وبنفيكا في السباق للتعاقد مع برناردو سيلفا، حيث بدأ عملاق الدوري الإيطالي مفاوضات مع نجم مانشستر سيتي الذي يستعد للرحيل
يوفنتوس يبدأ مفاوضات رسمية
وفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اتخذ يوفنتوس أول خطوة ملموسة للتعاقد مع سيلفا، حيث اتصل بالنادي بوكيل أعماله، خورخي مينديز. ويقال إن العملاق الإيطالي يستعد لتقديم عرض مدته ثلاث سنوات للاعب، يتضمن خياراً للتمديد لموسم رابع، بقيمة تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو سنوياً. ومع اقتراب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في 30 يونيو، يعتقد البيانكونيري أنه بإمكانهم توفير التحدي رفيع المستوى الذي يطلبه اللاعب. ومن خلال بدء المفاوضات مبكراً، استبق النادي منافسيه في السباق على التعاقد مع اللاعب المطلوب.
منافسة شرسة على التوقيع
على الرغم من أن فريق تورينو قد حقق تقدمًا مبكرًا، إلا أن السباق على التعاقد مع اللاعب الحر لم ينتهِ بعد. فقد كان برشلونة يراقبه منذ عدة مواسم، وقد مدد عقده بشكل ملفت للنظر في أغسطس 2023 ليبقي خياراته الإسبانية مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، لطالما حلم بنفيكا باستعادة خريج أكاديميته إلى دياره، بينما يظل باريس سان جيرمان يترقب في الخلفية. كما أن العروض المربحة للغاية من الأندية السعودية وفرق الدوري الأمريكي لكرة القدم - التي قد تربطه بليونيل ميسي في إنتر ميامي - تعد خيارات محتملة أيضًا. ومع ذلك، لا يزال يوفنتوس واثقًا من سجله الأوروبي.
استبدال قائد أوركسترا لا يُستبدل
إن العثور على بديل للاعب موهوب خاض 450 مباراة وفاز بستة ألقاب في الدوري المحلي على مدار تسع سنوات يمثل مهمة مستحيلة. عقب الفوز 4-0 على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، أكد مساعد المدرب بيب ليندرز رحيل القائد الوشيك، قائلاً: "كل قصة جميلة لها نهاية. آمل أن يستمتع بالأسابيع الستة الأخيرة، وأن يحظى بنهاية جميلة لأنه يستحق ذلك. وهو يستحق كل الاهتمام الممكن".
ماذا سيحدث بعد ذلك
قبل الانطلاق في مغامرة جديدة، لا يزال صانع الألعاب يركز بشكل كامل على إنهاء فصله الإنجليزي بأفضل صورة ممكنة. وهو مصمم على مساعدة فريقه الحالي في تحقيق عودة صعبة أمام أرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة، على الرغم من تأخرهم حالياً بفارق تسع نقاط. علاوة على ذلك، لا يزال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة أخرى يمثل أولوية بالنسبة له قبل توديعه العاطفي، بعد أن تغلب فريقه على ليفربول في ربع النهائي ليتأهل لمواجهة ساوثهامبتون في الدور نصف النهائي.