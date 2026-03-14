يوفنتوس وميلان يتنافسان على ليفاندوفسكي: "لم أقرر مستقبلي بعد، وكان جنوة يرغب في ضمي. الدوري الإيطالي شديد التنافسية، ولا أرى أن كرة القدم الإيطالية تمر بأزمة"

يبلغ من العمر 37 عاماً (سيبلغ 38 عاماً في 21 أغسطس المقبل) ولا يبدو عليه ذلك. لا يزال روبرت ليفاندوفسكي محط اهتمام سوق الانتقالات: مع انتهاء عقده مع برشلونة في يونيو، يُقال إن المهاجم البولندي في مرمى اهتمام يوفنتوس وميلان.

إليكم ما قاله في مقابلة مع SportWeek ، المجلة الأسبوعية التي تصدر يوم السبت مع صحيفة La Gazzetta dello Sport : "بصراحة، ليس لدي ما أقوله اليوم عن مستقبلي ، أنا صادق. الهدف هو الوصول إلى نهاية الموسم بأكبر عدد ممكن من الانتصارات والأهداف والألقاب. بعد ذلك سنرى. لا أفكر في الأمر ولم أقرر بعد، فهذا ليس أولوية في الوقت الحالي".