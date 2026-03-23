يوفنتوس وسباليتي، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى توضيح: النقاط الشائكة، وكيف سيتغير سوق الانتقالات في غياب دوري أبطال أوروبا

اختارت يوفنتوس مسار الاستمرارية: لوتشيانو سباليتي مستعد لتجديد عقده حتى عام 2027 (مع خيار التمديد) قبل عيد الفصح، بغض النظر عن التعادل مع ساسولو الذي لم يؤثر على الاستراتيجيات. وتعتبر الإدارة أن المدرب هو الشخص المناسب لإعادة «البيانكونيري» إلى المنافسة في إيطاليا على الفور، دون الحاجة إلى إعادة بناء الفريق من جديد، حتى في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل.





لا يوجد خطة بديلة: الملاك راضون وسيتم تحديد التفاصيل النهائية في الأيام المقبلة. من جانبه، يطلب سباليتي الوضوح التام، كما ورد في توتوسبورت:استقلالية فنية، ودعم كامل لبناء فريق جاهز للفوز على الفور، وسوق انتقالات خالٍ من التدخلات الخارجية. الهدف هو تجنب سوء التفاهم الذي حدث في الماضي (عندما طلب تودور، على سبيل المثال، كولو مواني، وجلبت له الإدارة أوبيندا) وبناء خط مشترك بشأن كل خيار.





على أرض الملعب، لا يزال السباق على المركز الرابع مفتوحاً، بفارق ثلاث نقاط: صعب ولكنه ليس مستحيلاً. بالنسبة للمستقبل، مع دوري أبطال أوروبا، يهدف المدرب إلى ستة تعزيزات رفيعة المستوى، منها أربعة لاعبين أساسيين على الأقل، لرفع مستوى الجودة والخبرة والتطلع إلى لقب الدوري.



