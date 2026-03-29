يوفنتوس، هل سيتم تجديد عقد خفرن تورام أم بيعه؟ دوري أبطال أوروبا سيكون حاسماً، وهناك ناديان كبيران من الدوري الإنجليزي الممتاز

يأمل تورام في الانتقام في دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس بعد الدموع التي ذرفها بسبب الهدف الضائع أمام غالطة سراي، وهو يعمل هذه الأيام في ملعب «كونتيناسا» لاستعادة أفضل مستوياته استعداداً لنهاية الموسم مع «البيانكونيري» وللعب على بطاقة التأهل إلى كأس العالم في الولايات المتحدة.
قد يمنحه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا دفعة قوية ويسرع من عملية تجديد عقده. ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديل سبورت"، فقد بدأت المفاوضات بالفعل على الرغم من أن عقد لاعب الوسط لا يزال ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات أخرى. ومع ذلك، فإن راتب خفرن، باستثناء الحراس (بيرين ودي جريجوريو) وبعد تجديد عقد كينان يلدز (6 ملايين يورو في الموسم)، هو الأقل بين لاعبي التشكيلة الأساسية لسباليتي: "فقط" 2.3 مليون يورو في السنة، ولهذا السبب بدأت بالفعل المحادثات لتجديد العقد وتعديل الراتب.