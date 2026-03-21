يوفنتوس مهتم بروديجر؟ أربيلوا: "إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا"

تفكر يوفنتوس في سوق الانتقالات القادم وتواصل اتصالاتها مع العديد من اللاعبين، لا سيما أولئك الذين سيصبحون لاعبين أحراراً. ووفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، فإن النادي «البيانكوني» يحلم بصفقة كبيرة من بين هؤلاء: أنطونيو روديجر، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.





المدافع الألماني، المولود عام 1993، لديه عقد حتى 30 يونيو 2026، ولم تظهر حتى الآن أي إشارات ملموسة نحو تجديد عقده مع الفريق الملكي. في هذا الموسم، غاب لاعب تشيلسي السابق عن عدة مباريات بسبب إصابة في الفخذ أولاً، ثم بسبب بعض المشاكل في الركبة، وهو يستعيد تدريجياً مستواه. من جانبها، تتابع يوفنتوس عدة أسماء للدفاع، من بينهم على سبيل المثال ماركوس سينيسي، لكنها لا تريد أن تقتصر على اللاعب الأرجنتيني: ولهذا السبب بالذات، وفقاً لـ"توتوسبورت"، بدأ النادي البيانيكوني الاتصالات لاستكشاف الموقف مع روديجر.





ووفقاً لـ"توتوسبورت"، فإن يوفنتوس تدرس الشروط والتفاصيل لتلبية مطالب المدافع، الذي لا يزال يحظى باهتمام كبير سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في المملكة العربية السعودية. ويبدو أن الفكرة في "كونتيناسا" هي عرض عقد لمدة عامين، على الرغم من أن أرقام الراتب لا تزال تشكل عقبة كبيرة، نظراً لأن الألماني يتقاضى حوالي 7 ملايين يورو صافية سنوياً.







