رغم راتبه المرتفع: عملاق إيطالي يريد ماتيو ريتيجي .. ونجم الفريق ينذر بفشل الخطة!

يرغب نادي يوفنتوس، في تعزيز صفوفه برأس حربة جديد يحمل الرقم "9"، ويمكنه أن يوفر بدائل للمدرب لوتشيانو سباليتي، بعد راندال كولو مواني وجيف إيخاتور.
الخيار الأول هو جوشوا زيركزي، الذي رحل عن مانشستر يونايتد، وبات مطلوبًا أيضًا من نابولي، إلا أن هناك بديلًا آخر في الحسبان، كشفت عنه صحيفة "توتو سبورت"، وهو ماتيو ريتيجي، مهاجم جنوى وأتالانتا السابق، والذي يلعب حاليًا بقميص القادسية.
ورغم صعوبة الوصول إلى ريتيجي، لأسباب اقتصادية، إلا أن المهاجم الذي يعرف الدوري الإيطالي جيدًا، وكان هداف الـ(سيري آ) في موسم 2024-2025، لا يزال في قائمة المرشحين.