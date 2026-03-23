يوفنتوس، لوكاتيلي يتحدث بعد إضاعة ركلة الجزاء: "أدرك مسؤولياتي، وعليّ أن أتعامل مع هذا الخطأ. والآن سنحقق الفوز بكأس العالم مع المنتخب الوطني"

"أدرك تمامًا ما هي مسؤولياتي، وأعلم أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع أي خطأ هي العمل بجدية أكبر.

أمامنا الآن بطولة كأس العالم لنفوز بها، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. لنكن مركزين ومتحدين! هيا يا أزوري!"، هذه هي الرسالة التي أراد لاعب خط وسط يوفنتوس توجيهها إلى متابعيه.





اعتراف بالمسؤولية - بالنظر إلى الخطأ الذي ارتكبه ضد ساسولو - وفي الوقت نفسه دعوة لفتح صفحة جديدة، ومن خلال العمل الجاد، لتحقيق الهدف الأكبر: التأهل إلى كأس العالم القادمة التي ستقام بين يونيو ويوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. باختصار، إذا دعت الحاجة، قد يتقدم لوكاتيلي أيضًا أمام مرمى أيرلندا الشمالية لتسديد ركلة جزاء محتملة، تمامًا كما فعل في ختام الموسم الماضي عندما قاد فريقه إلى دوري أبطال أوروبا بركلة جزاء على أرض فينيسيا.