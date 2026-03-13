يعمل يوفنتوس على رفع مستوى خط الدفاع الذي اعتبره لوتشيانو سباليتي أولوية. اللاعب الوحيد الذي يعتبر غير قابل للبيع هو جليسون بريمر، بينما لا يوجد أي لاعب آخر خارج السوق: ولا حتى لويد كيلي، الذي يقدره المدرب لقدرته على بناء الهجمات ولكنه قابل للتضحية في حال تلقي عرض مهم من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا يفتقر إلى المعجبين.

ولتوخي الحذر، تسرع إدارة يوفنتوس في التعاقد مع ماركوس سينيسي، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في يوليو بعد تجربته الإيجابية مع بورنموث. قدم يوفنتوس بالفعل عرضًا مكتوبًا، أقل من عرض أستون فيلا، لكن مكانة النادي قد تؤثر في اختيار المدافع الأرجنتيني، الذي يستعد لتوقيع أهم عقد في مسيرته المهنية وهو في سن 28 عامًا.