تحدث فرانسيسكو كونسيكاو، لاعب الجناح الهجومي في يوفنتوس، في مؤتمر صحفي عشية مباراة الدوري التي ستخوضها «السيدة العجوز» غدًا مساءً في فريولي، على ملعب أودينيزي.

شيء، وبدونها يصعب تحقيق أي شيء" - هكذا استهل البرتغالي حديثه. "لقد أثبتنا بالفعل أننا نتمتع بهذه الوحدة مرات عديدة، ومن هنا يمكنك الفوز بالمباريات المتبقية، وهذا ما يتعين علينا فعله".