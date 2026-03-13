تحدث فرانسيسكو كونسيكاو، لاعب الجناح الهجومي في يوفنتوس، في مؤتمر صحفي عشية مباراة الدوري التي ستخوضها «السيدة العجوز» غدًا مساءً في فريولي، على ملعب أودينيزي."الوحدة التي نتمتع بها هي أساس كل شيء، وبدونها يصعب تحقيق أي شيء" - هكذا استهل البرتغالي حديثه. "لقد أثبتنا بالفعل أننا نتمتع بهذه الوحدة مرات عديدة، ومن هنا يمكنك الفوز بالمباريات المتبقية، وهذا ما يتعين علينا فعله".
يوفنتوس، كونسيكاو: "الجميع يرغب في ضم برناردو سيلفا"
التفاصيل
"خلال الأسبوع، نعمل على كلشيء، وعلينا جميعًا أن نتحسن على الصعيد الفردي، وهذا ما فعلناه بالفعل. لدينا الآن المزيد من الوقت، ونعمل على التفاصيل التي يرى المدرب أننا بحاجة إلى تحسينها".
نادي أودينيزي
"أودينيزي فريق قوي، ولا سيما عندما يلعب على أرضه. نحن نعلم أن لديهم هجومًا قويًا وأنهم فريق قوي، لكننا ذاهبون إلى أوديني من أجل الفوز".
برناردو سيلفا
"أعرف برناردو جيدًا، وأعلم أنه لاعب قوي جدًا، لكنني لم أتحدث معه بشأن هذا الأمر. لا أعرف ما إذا كانت يوفنتوس ترغب في التعاقد معه أم لا، لكن إذا سألني عن رأيي، فسأقول له إنها نادٍ عظيم، وأن الفوز هو المطلوب هنا، وأن جميع الفرق في العالم تتمنى ضم برناردو إلى صفوفها".
