يوفنتوس: قائمة اللاعبين المستدعيين للمنتخبات الوطنية والمباريات المقررة

بلجيكا (لويس أوبيندا) - مباراتان وديتان لبلجيكا التي تأهلت بالفعل إلى كأس العالم، حيث ستواجه الولايات المتحدة في أتلانتا والمكسيك في شيكاغو





البرازيل (غليسون بريمر) - مباراتان تحضيريتان للمنتخب الوطني بقيادة كارلو أنشيلوتي ضد فرنسا وكرواتيا





كندا (جوناثان ديفيد) - مباراتان وديتان ضد أيسلندا وتونس





كولومبيا (خوان كابال) - كرواتيا وفرنسا هما المنافسان اللذان ستواجههما المنتخب الجنوب أمريكي في مباريات ودية





فرنسا (بيير كالولو) - البرازيل وكولومبيا هما المنافسان في المباريات الودية التي ستخوضها المنتخب الفرنسي الذي تأهل بالفعل إلى كأس العالم





إيطاليا (أندريا كامبياسو، فيديريكو غاتي، مانويل لوكاتيلي) - مباراة فاصلة مؤهلة لكأس العالم 2026 للمنتخب الإيطالي، الذي سيواجه أيرلندا الشمالية، ثم، في حالة الفوز، الفائز بين ويلز والبوسنة





كوسوفو (إدون زيغروفا) - مباريات حاسمة في تصفيات كأس العالم 2026، أولاً ضد سلوفاكيا، ثم، في حال الفوز، ضد الفائز بين تركيا ورومانيا





مونتينيغرو تحت 21 سنة (فاسيليي أديتش) - مباريات تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة ضد نظرائهم من السويد وبولندا





هولندا (تون كوبماينرز) - مباراتان وديتان أيضًا لهولندا، ضد النرويج والإكوادور





البرتغال (فرانسيسكو كونسيكاو) - مباريات ودية أيضًا للبرتغاليين ضد المكسيك والولايات المتحدة





صربيا (فيليب كوستيتش) - مباراتان وديتان لصربيا التي لم تتأهل إلى كأس العالم: مباريات ضد إسبانيا وجنوب إفريقيا





تركيا (كينان يلدز) - تسعى تركيا بقيادة يلدز أيضًا إلى حجز مقعد في كأس العالم: أولاً المباراة ضد رومانيا، ثم، في حالة الفوز، المباراة ضد الفائز بين سلوفاكيا وكوسوفو





الولايات المتحدة (ويستون ماكيني) - مباراتان وديتان ضد بلجيكا والبرتغال







