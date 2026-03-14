يوفنتوس، قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة أوديني: فلاهوفيتش غائب، وميليك موجود

قائمة اللاعبين الذين استدعاهم لوتشيانو سباليتي للمباراة التي ستقام الليلة على ملعب أودينيزي

تتوجه يوفنتوس إلى فريولي لمواجهة أودينيزي الليلة. وستُقام المباراة في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري، في تمام الساعة 20:45.

فيما يلي قائمة اللاعبين المتاحين للمدرب لوتشيانو سباليتي. كما تم الإعلان عنه أمس، لا يظهر دوسان فلاهوفيتش ضمن قائمة اللاعبين المستدعين، حيث لم يتعافى بعد بنسبة 100٪، ومن المتوقع أن يعود للعب بدءًا من المباراة القادمة، التي ستجمع يوفنتوس مع ساسولو على أرضه في الجولة التاسعة والثلاثين.

في المقابل، تم استدعاء أريك ميليك، الذي لم يتم استدعاؤه هذا الموسم سوى مرتين (وبقي في كلتا المرتين على مقاعد البدلاء): في 20 و27 ديسمبر على التوالي في مباراتي يوفنتوس-روما وبيزا-يوفنتوس. 

  • أودينيزي - يوفنتوس، قائمة اللاعبين المستدعين

    1 بيرين

    3 بريمر

    4 غاتي

    5 لوكاتيلي

    6 كيلي

    7 كونسيكاو

    8 كوبماينرز

    10 يلدز

    11 زهغروفا

    13 بوغا

    14 ميليك

    15 كالولو

    16 دي غريغوريو

    17 أديتش

    18 كوستيتش

    19 ثورام

    20 أوبيندا

    21 ميريتي

    22 ماكيني

    23 بينسوغليو

    27 كامبياسو

    30 ديفيد

    32 كابال

أودينيزي
يوفنتوس
