يوفنتوس، قائمة اللاعبين المستدعين: فلاهوفيتش موجود! القرار بشأن زهغروفا

قائمة اللاعبين المستدعين لفريق يوفنتوس لمباراة الليلة ضد ساسولو

استدعى لوتشيانو سباليتي دوسان فلاهوفيتش للمشاركة في مباراة الليلة على ملعب أليانز ستاديوم بين يوفنتوس وساسولو، وهي مباراة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي والمقرر إجراؤها في الساعة 20:45.


تتركز الأنظار على دوسان فلاهوفيتش الذي شعر ببعض الألم خلال التدريبات النهائية أمس، وخضع صباح اليوم للاختبار الحاسم لمعرفة ما إذا كان سيتم استدعاؤه أم لا. يعود الصربي، المولود عام 2000، إلى تشكيلة يوفنتوس بعد أكثر من 100 يوم: فقد غاب عن مباراة كالياري في 29 نوفمبر الماضي.


يعود اللاعب رقم 9 في يوفنتوس، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو ويخوض مفاوضات معقدة للغاية لتجديد العقد (مع النظر أيضًا في أي عروض أخرى محتملة)، إلى تشكيلة سباليتي، بعد أن سجل حتى الآن 17 مباراة و6 أهداف و2 تمريرات حاسمة و874 دقيقة على أرض الملعب.



  • تورام ضمن القائمة

    كما يظهر اسمخفرن ثورام في قائمة اللاعبين المستدعين، بعد أن اضطر إلى مغادرة الملعب في بداية الشوط الثاني بسبب إصابة في الكاحل خلال المباراة الأخيرة التي خاضتها يوفنتوس، والتي فازت بها الأسبوع الماضي على ملعب أودينيزي.

    • إعلان

  • ZHEGROVA حاضرة

    كما حضر إيدون زيغروفا، الذي عانى في الساعات الماضية من إجهاد عضلي. عانى زيغروفا من مشكلة بدنية في الساعات الأخيرة، وهي إجهاد عضلي. ولا تزال حالته تحت المراقبة الدقيقة من قبل الطاقم الطبي لليوفنتوس. بعد التدريبات المكثفة في الأيام الأخيرة، أظهر اللاعب علامات إجهاد تستدعي توخي الحذر الشديد.


    وقد أوصى الطاقم الطبي بتوخي الحذر لتجنب خطر الإصابات المحتملة، التي قد تؤدي إلى توقف أطول من المتوقع. وقد أدرجه لوتشيانو سباليتي ضمن قائمة اللاعبين المستدعيين، لكنه يراقب الوضع عن كثب. والهدف هو معرفة ما إذا كان زهغروفا سيتمكن على الأقل من الجلوس على مقاعد البدلاء. وسيتم اتخاذ القرار النهائي قبيل المباراة.


  • قائمة اللاعبين المستدعين

    فيما يلي قائمة اللاعبين الذين استدعتهم يوفنتوس لمباراة الليلة ضد ساسولو:


