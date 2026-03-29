يوفنتوس، قائمة اللاعبين الأساسيين بالنسبة لسباليتي: اللاعبون غير القابلين للبيع في التشكيلة الحالية، ورغباته في سوق الانتقالات

لو كان الأمر متروكاً للوتشيانو سباليتي وحده، لما كان سوى تسعة لاعبين من التشكيلة الحالية سيصعدون على متن آلة الزمن الخاصة بيوفنتوس التي ترغب في محاولة العودة إلى طريق الانتصارات في المستقبل القريب. هؤلاء هم «اللاعبون الأساسيون» في نظر مدرب سيرتالدو: لا أحد من الحراس الحاليين، واثنان من المدافعين، وأربعة من لاعبي الوسط، وثلاثة من المهاجمين.





وبالترتيب، نحن نتحدث عن غليسون بريمر، بيير كالولو، أندريا كامبياسو، مانويل لوكاتيلي، خفرين ثورام، ويستون ماكيني، فرانسيسكو كونسيكاو، دوسان فلايوفيتش وكينان يلدز.





هذا بالطبع لا يعني أن جميع اللاعبين الآخرين سيتم التخلي عنهم، لأن هناك العديد من المتغيرات بين أفكار سباليتي وتشكيلة يوفنتوس في موسم 2026-27: التأهل إلى دوري أبطال أوروبا القادم أولاً وقبل كل شيء، والذي سيتوقف عليه وضع سوق الانتقالات القادم لليوفنتوس، ثم أفكار النادي، وفرص السوق التي ستنشأ، ورغبة اللاعبين. في النهاية، من المحتمل أن يبقى العديد من اللاعبين "غير الأساسيين" في كونتيناسا، ونحن نتحدث عن لاعبين مثل كارلو بينسوجليو، وفيديريكو غاتي، ولويد كيلي، وفابيو ميريتي، وجيريمي بوغا.





أما مستقبل ميشيل دي جريجوريو، وماتيا بيرين، وإميل هولم، وخوان دافيد كابال، وتيون كوبمينيرز، وفاسيلي أدزيتش، وفيليب كوستيتش، وإدون زيغروفا، وأركاديوس ميليك، ولويس أوبيندا، وجوناثان ديفيد، فهو أكثر غموضاً.