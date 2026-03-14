يوفنتوس، في غياب فلاهوفيتش في أوديني: معضلة الهجوم: يلدز في مركز المهاجم الوهمي، قضية ديفيد، سلاح بوغا، ثقة سباليتي وشكوكه

ما هي التشكيلة التي سيختارها سباليتي؟ إيجابيات وسلبيات جميع الخيارات

استعداداً لمباراة الليلة على ملعب أودينيزي، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، لم يستدع لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، المهاجم دوسان فلاهوفيتش؛ حيث لم يتعافى المهاجم الصربي تماماً بعد، ومن المتوقع عودته في الجولة المقبلة، عندما يواجه «البيانكونيري» فريق ساسولو.

في المقابل، يعود أركاديوس ميليك إلى التشكيلة. لم يتم استدعاء المهاجم البولندي هذا الموسم سوى مرتين، في 20 و27 ديسمبر، للمباريات ضد روما وبيزا، لكنه بقي دائمًا على مقاعد البدلاء. 

بالنظر إلى استمرار غياب فلاهوفيتش، كيف سيكون تشكيل هجوم يوفنتوس في أوديني؟ قد يكون الحل هو تشكيل 4-2-3-1: بيرين؛ كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، ثورام؛ كونسيسان، ماكيني، بوغا؛ يلدز. المدرب: سباليتي.

لكن ليس مستبعداً تماماً أن يختار سباليتي في النهاية حلاً أكثر تحفظاً، بإعادة ديفيد إلى مركز المهاجم، على الرغم من خيبة الأمل من أدائه في مباراة الأسبوع الماضي ضد بيزا. خلف الكندي سيلعب يلدز، ماكيني وكونسيكاو، مع بقاء بوغا على مقاعد البدلاء.

ولكن لنلقِ نظرة تفصيلية على وضع كل مهاجم من مهاجمي السيدة العجوز. 

  • ييلدز المهاجم الوهمي

    في المباراة الأخيرة ضد بيزا، تمكن سباليتي من ملاحظة تنوع قدرات كينان يلدز عن قرب، حيث أشركه في الشوط الثاني في دور غير مألوف كلاعب «رقم 9 كاذب». بعد خروج جوناثان ديفيد ودخول جيريمي بوغا، تم نقل اللاعب رقم 10 في الفريق إلى قلب الهجوم. وقد استجاب الموهبة التركية بأداء رائع: أولاً بتمريرة حاسمة مثالية لرأسية أندريا كامبياسو التي فتحت التسجيل، ثم بهدف شخصي بضربة يمنى دقيقة في الزاوية.

    بفضل التجربة الناجحة، قد يلعب يلدز أيضًا في مركز المهاجم الوهمي ضد أودينيزي، وهذه المرة منذ البداية. لكن انتبهوا إلى الكلمات التي قالها سباليتي بعد مباراة يوفنتوس وبيزا: "هناك لحظات في المباراة، يلدز يسجل هدفًا لكن المساحات كانت متاحة بالفعل، وكان الفريق متقدمًا بالفعل. كينان إذا انطلق من الجناح يكون الأمر أسهل له، كما أنه يفضل الانطلاق من هناك. كما يتعرض لمراقبة مختلفة على الجانب، تختلف عن تلك التي يتعرض لها عند اللعب في الوسط. سيكون وجود مهاجم صريح أفضل له أيضًا، حيث لن يتعرض لتلك الضربات". كلمات قد توحي بوجود يلدز في مركزه الطبيعي على اليسار، مع إمكانية التوجه إلى الوسط، وأقل احتمالًا لرؤية التركي في مركز المهاجم.  

  • ديفيد، هل هناك فرصة أخرى؟

    تتجه الأنظار أيضًا إلى جوناثان ديفيد. لم يقدم المهاجم الكندي أداءً مقنعًا في المباراة الأخيرة ضد بيزا وتم استبداله في الشوط الأول، لكنه قد يحظى بفرصة أخرى للعب منذ الدقيقة الأولى. الهدف هو إنهاء فترة الجفاف التي بدأت منذ 1 فبراير، يوم آخر هدف سجله ضد بارما. العودة إلى التسجيل في أوديني قد تغير ليس فقط نهاية موسم يوفنتوس، بل أيضاً الوضع الشخصي للاعب السابق في ليل أو إس سي. 

    بصرف النظر عن عودة فلاهوفيتش المرتقبة، التي ستقلل من فرص ديفيد في اللعب. 

  • هل هناك صفقة قيد التفاوض بشأن بوغا؟

    من بين أبرز النقاط الإيجابية في المباراة الأخيرة كان جيريمي بوغا بلا شك. بعد أن دخل الملعب في الشوط الثاني ليحل محل ديفيد، أضفى اللاعب الإيفواري طاقة جديدة على الهجوم البيانتشوني. ولعب بوغا في الجناح الأيسر، وأثر بشكل فوري: بعد تمريرة حاسمة لبيير كالولو ضد لاتسيو، سجل أيضًا هدفه الثاني على التوالي. أولاً بضربة رأسية رائعة ضد روما، ثم الهدف الأخير ضد بيزا بفضل مجهود فردي حسم النتيجة عند 4-0.

    أداء لم يمر مرور الكرام. ضد أودينيزي، ليس مستبعداً أن يستخدمه سباليتي منذ الدقيقة الأولى، لكن قدرته على تغيير مجرى المباريات عند دخوله الملعب تجعل من الأرجح أن يبدأ من مقاعد البدلاء ثم يدخل لاحقاً. وكانت كلمات سباليتي بعد مباراة يوفنتوس وبيزا، في هذا الصدد، بليغة للغاية: "لديه الموهبة، لكنه يتراخى أحيانًا، يجب أن يكون أكثر حسمًا وأكثر شراسة. مقاعد البدلاء ليست غرفة انتظار، إنها جزء إضافي من الملعب. في كرة القدم، أصبح من يدخل الملعب هو من يسبب الألم في اللحظات الحاسمة من المباراة".

  • كونسيكاو: نقطة ثابتة

    أما فرانسيسكو كونسيكاو، فلا شك في أنه كان دائمًا من بين أفضل اللاعبين في المباريات الأخيرة ليوفنتوس. سيبدأ الجناح البرتغالي المباراة أساسيًا ضد أودينيزي، وسيلعب في الجناح الأيمن ضمن تشكيلة 4-2-3-1 التي وضعها سباليتي. وهو عنصر أساسي في خط الهجوم لليوفنتوس، حيث يُعتمد عليه مرة أخرى لإضفاء عنصر المفاجأة والتميز في المواجهات الفردية.

  • أوبيندا وزهغروفا... على مقاعد البدلاء

    وأخيرًا، إلى جانب عودة ميليك، الذي سيجلس على مقاعد البدلاء في أوديني ما لم تحدث مفاجآت، هناك حالة لويس أوبيندا. أصبح اللاعب البلجيكي، الذي ربما يكون أكثر لاعبي تشكيلة يوفنتوس إخفاقًا هذا الموسم، الخيار الأخير لسباليتي في التناوب الهجومي. وينطبق الأمر نفسه على خيبة الأمل الكبيرة الأخرى في موسم يوفنتوس، إيدون زيغروفا

