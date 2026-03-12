عاد إميليانو فيفيانو للحديث عن يوفنتوس وآخر جلسات سوقالانتقالات للبيانكونيري. تحدث الحارس السابق في بودكاست Sportium Fun وقيّم عمل داميان كومولي، المدير التنفيذي الحالي ليوفنتوس، مقارنًا إياه بسلفه كريستيانو جيونتولي. إليكم ما قاله.
يوفنتوس، فيفيانو: "جونتولي أفضل من كومولي بـ 150 مرة، أخبروني عن صفقة جيدة قام بها الفرنسي"
كومولي أم جيونتولي؟
"أخبروني عن صفقة شراء واحدة جيدة قام بها كومولي. جيونتولي كان أفضل من كومولي بـ 150 مرة. عندما يطلبون منك خفض الرواتب بـ 50 مليون يورو، وبعد أن تخفضها، يقولون لك إنك لم تحقق نتائج، فمن السهل أن تفعل ما فعله كومولي. تنفق هنا وهناك. كان على جونتولي خفض الرواتب: لا يمكننا تقييم مدير كما لو كان لاعب كرة قدم خيالي. الأمر لا يتعلق بالشراء والبيع، بل عليه القيام بمجموعة من الأمور: إدارة المجموعة والقيام بأمور أخرى. ربما استقدم دي جريجوريو الذي ثبت أنه كان اختيارًا خاطئًا، أو كوبمينرز الذي كنا سنشتريه جميعًا، لكن ماذا فعل كومولي؟ استقدم ديفيد وأوبندا. لا يوجد أحد حقق نجاحًا كبيرًا، يجعلك تقول إنه بارع".
حول حراس المرمى
في مناسبة أخرى سابقة، كان فيفيانو قد أعرب عن رأيه أيضًا بشأن التناوب في حراسة المرمى بين دي جريجوريو وبيرين، حيث بدأ الأخير كحارس بديل وأصبح مؤخرًا حارسًا أساسيًا بكل معنى الكلمة. وفي مقابلة مع راديو راديو، قال ما يلي.
"شخصياً، أفضّل بيرين بين الاثنين، لكن عندما نتحدث عن دي جريجوريو، فإننا نتحدث عن حارس مرمى ممتاز. من الواضح أن اللعب لفريق كان لديه على مدار أربعين عاماً أفضل حراس المرمى في العالم ليس بالأمر السهل، فالتوقعات كبيرة، بالإضافة إلى كل هذا، فإن أي خطأ يرتكبه لاعب يرتدي قميص يوفنتوس يتم تضخيمه وغالباً ما يتم وضعه أمام الأداء الجيد. لا أعتقد أنه تحول فجأة من حارس مرمى واعد إلى آخر الحراس الفاشلين".