يوفنتوس، فيفيانو: "جونتولي أفضل من كومولي بـ 150 مرة، أخبروني عن صفقة جيدة قام بها الفرنسي"

في مناسبة أخرى سابقة، كان فيفيانو قد أعرب عن رأيه أيضًا بشأن التناوب في حراسة المرمى بين دي جريجوريو وبيرين، حيث بدأ الأخير كحارس بديل وأصبح مؤخرًا حارسًا أساسيًا بكل معنى الكلمة. وفي مقابلة مع راديو راديو، قال ما يلي.

"شخصياً، أفضّل بيرين بين الاثنين، لكن عندما نتحدث عن دي جريجوريو، فإننا نتحدث عن حارس مرمى ممتاز. من الواضح أن اللعب لفريق كان لديه على مدار أربعين عاماً أفضل حراس المرمى في العالم ليس بالأمر السهل، فالتوقعات كبيرة، بالإضافة إلى كل هذا، فإن أي خطأ يرتكبه لاعب يرتدي قميص يوفنتوس يتم تضخيمه وغالباً ما يتم وضعه أمام الأداء الجيد. لا أعتقد أنه تحول فجأة من حارس مرمى واعد إلى آخر الحراس الفاشلين".