يوفنتوس، عودة لوكاكو وداروين نونيز: هجمة خاطفة في ملعب «كونتيناسا» من ابن سيموني إنزاجي

في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع فلاهوفيتش حتى الآن، يبحث «البيانكونيري» عن خيارات بديلة في سوق المهاجمين.

بالإضافة إلى البولندي أركاديوس ميليك، هناك آخر اثنين من الوافدين الجدد: الكندي جوناثان ديفيد والبلجيكي لويس أوبيندا.


لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقد الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، مع خطر رحيله مجانًا.


لذلك بدأ مسؤولو يوفنتوس في تقييم البدائل الممكنة، بدءًا من العودة المحتملة للفرنسي راندال كولو مواني (المعار من باريس سان جيرمان إلى توتنهام)، ولكن ليس هذا فقط.


في هذا الصدد، تذكر صحيفة توتوسبورت أسماء روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، وروميلو لوكاكو (نابولي)، وجوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد)، وماتيو ريتيغي (القادسية)، وداروين نونيز (الهلال).


  • هجوم خاطف على كونتيناسا

    تُقام الليلة في ملعب «ستاديوم» بتورينو مباراة ودية بين الجزائر وأوروغواي، وستقوم يوفنتوس بمراقبة داروين نونيز.


    وفي الوقت نفسه، ووفقاً لصحيفة توتوسبورت، زار وكيل اللاعبين توماسو إنزاجي، الذراع الأيمن لفيديريكو باستوريلو وابن سيموني، ملعب كونتيناسا أمس.


    مدرب الهلال، الذي أنفق 53 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لضم المهاجم الأوروغواياني المولود عام 1999 واللاعب السابق في بنفيكا من ليفربول.


    سجل 9 أهداف في 24 مباراة مع النادي السعودي، الذي استبعده من التشكيلة لإفساح المجال للفرنسي كريم بنزيمة (38 عامًا)، الذي وصل في سوق الانتقالات الشتوية الماضية مجانًا قادمًا من الاتحاد.


    داروين نونيز مرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو 2028، ويحصل على راتب سنوي قدره 23 مليون يورو.


