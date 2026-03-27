Calciomercato

يوفنتوس، عرض جديد لكسي: تفاصيل الراتب وعرض الأهلي المقابل

يوفنتوس
الأهلي
فرانك كيسييه
لا يزال لاعب خط الوسط السابق في ميلان أحد الأهداف المرجوة في الصيف

لا تزال يوفنتوس تراقب فرانك كيسي عن كثب وتواصل متابعة مسار قد ينطلق خلال الأسابيع المقبلة. شريطة أن يعرب لاعب الوسط الإيفواري، الذي لعب سابقاً في صفوف أتالانتا وميلان، عن رغبته مجدداً في إنهاء تجربته مع النادي السعودي «الأهلي» بنهاية هذا الموسم، وقبل كل شيء أن يوافق على تخفيض كبير في راتبه الحالي. ومن الضروري أيضًا أن يتأهل البيانكونيري إلى دوري أبطال أوروبا المقبل ليكون لديه قوة جذب أكبر (بالنظر إلى أن كيسي يحظى بإعجاب أندية أخرى، حتى في إيطاليا) وموارد مالية أكبر.


  • الأرقام

    وفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، فقد تبين خلال المفاوضات المتكررة بين إدارة يوفنتوس ووكيل اللاعب جورج أتانغانا، استعداد النادي لتقديم عرض عقد لمدة عامين بقيمة 5 ملايين يورو صافية في الموسم للاعب المولود عام 1996، الذي لا يرغب في قبول أقل من هذا المبلغ. في الأشهر الماضية، دخلت فيورنتينا أيضًا على الخط لمحاولة إعادة اللاعب إلى الدوري الإيطالي، كما يظل إنتر في الخلفية، وهو النادي الذي لم يخفِ أبدًا في الماضي إعجابه الشديد بكسي.

  • خط فريق الأهلي

    أما على صعيد نادي الأهلي، الذي فاز معه لاعب ميلان السابق بكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، وسجل حتى الآن 110 مباراة و23 هدفاً، فيجب الإشارة إلى الرغبة القوية في محاولة إقناع فرانك كيسي بالبقاء حتى بعد انتهاء هذا الموسم. ووفقاً لصحيفة توتوسبورت، فإن إدارة النادي السعودي مستعدة لتجديد عقده الحالي بقيمة 14 مليون يورو سنوياً، لكن بعد ثلاث سنوات بعيداً عن أوروبا، يبدو أن لاعب الوسط الإيفواري قد قرر العودة للعب في بيئة أكثر تنافسية، مع إيطاليا على رأس قائمة خياراته.

