يوفنتوس، عرض جديد لكسي: تفاصيل الراتب وعرض الأهلي المقابل

لا تزال يوفنتوس تراقب فرانك كيسي عن كثب وتواصل متابعة مسار قد ينطلق خلال الأسابيع المقبلة. شريطة أن يعرب لاعب الوسط الإيفواري، الذي لعب سابقاً في صفوف أتالانتا وميلان، عن رغبته مجدداً في إنهاء تجربته مع النادي السعودي «الأهلي» بنهاية هذا الموسم، وقبل كل شيء أن يوافق على تخفيض كبير في راتبه الحالي. ومن الضروري أيضًا أن يتأهل البيانكونيري إلى دوري أبطال أوروبا المقبل ليكون لديه قوة جذب أكبر (بالنظر إلى أن كيسي يحظى بإعجاب أندية أخرى، حتى في إيطاليا) وموارد مالية أكبر.





