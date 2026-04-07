يوفنتوس، سباليتي يطلب التعاقد مع أليسون لحراسة المرمى: كم تبلغ قيمته، وراتبه، ومن سيحل محله في ليفربول

الحارس البرازيلي الذي لعب سابقاً مع روما هو أحد الخيارات التي يفكر فيها يوفنتوس في حال رحيل دي جريجوريو

المرحلة الأخيرة من الدوري تشهد منافسة بين ثلاثة فرق على المركز الرابع: كومو يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة، ويوفنتوس في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة، وروما على بعد أربع نقاط من منطقة دوري أبطال أوروبا. يواصل البيانكونيري مطاردة فريق فابريغاس، وفي الوقت نفسه يبدأون في التخطيط لاستراتيجياتهم الأولى في سوق الانتقالات الصيفية: من بين الأسماء المدرجة في قائمة المسؤولين هناك أيضًا اسم الحارس البرازيلي لليفربول أليسون، المولود عام 1992 والذي لعب سابقًا في إيطاليا بقميص روما. في حالة رحيل دي جريجوريو، فإن أليسون هو أحد اللاعبين الذين يتم متابعتهم بناءً على طلب لوتشيانو سباليتي، والذي ارتبط اسمه في الأسابيع الماضية أيضًا بفريق إنتر الذي من المحتمل أن يودع سومر مع انتهاء عقده.



  • لماذا يريد سباليتي أليسون

    المدرب - الذي من المتوقع أن يجدد عقده المنتهي في يونيو ما لم تحدث مفاجآت، حيث يوجد بالفعل اتفاق شفهي بين الطرفين - معجب باللاعب البرازيلي لقيادته وقدرته على التعامل مع الكرة بالقدمين، وقد سبق له تدريبه في روما - حيث انضم إلى الفريق بناءً على رؤية وولتر ساباتيني: كان البديل لشيزني، وفي العام التالي أصبح أساسيًا مع دي فرانشيسكو - وكان هو نفسه من طلب من الإدارة معرفة ما إذا كان هناك مجال لمحاولة التعاقد معه. ينتهي عقد أليسون مع ليفربول في يونيو 2027 - وقد مارس النادي خيار التجديد - وتقدر قيمة اللاعب من قبل النادي الإنجليزي بـ 15/20 مليون يورو، ويبلغ راتبه حوالي 7/8 مليون يورو.


  • الإصابات وبديل أليسون في ليفربول

    خلال هذا الموسم، غاب أليسون مراراً بسبب الإصابة، فهو يعاني منذ فترة من مشاكل عضلية، وقد غاب عن آخر مباراتين ضد برايتون (الدوري) ومانشستر سيتي (كأس الاتحاد الإنجليزي) بسبب إصابة في العضلة الفخذية الخلفية تعرض لها خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي. ومن المتوقع أن يعود - ما لم تحدث مضاعفات - في نهاية أبريل، لكن ليفربول تعاقد مع بديله الصيف الماضي، وهو من يخطط له النادي ليكون خليفة أليسون: إنه الجورجي جورجي مامارداشفيلي، المولود عام 2000، الذي تم التعاقد معه من فالنسيا مقابل 30 مليون يورو واختياره كحارس مرمى أساسي جديد للريدز.



