يوفنتوس، سباليتي يحدد مسار مستقبله: من الجدول الزمني إلى الثقة، كلماته وما ينقص لتوقيع العقد

"فترة التوقف هي الوقت المناسب، حيث يكون الضغط أقل": هكذا حدد لوتشيانو سباليتي فترة التوقف القادمة للمنتخبات الوطنية باعتبارها أفضل وقت لمواصلة مناقشة تجديد عقده مع يوفنتوس. غير أن الحديث كان أوسع نطاقاً بكثير.





فقد تحدث مدرب يوفنتوس عن استعداده التام للاستماع إلى ما ستقترحه عليه الإدارة، بالإضافة إلى الاتصالات التي جرت بالفعل بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

يعد تجديد عقد المدرب التوسكاني موضوعًا محوريًا بشكل متزايد، ولا سيما في الوقت الحالي بالنسبة لإدارة يوفنتوس، حيث تشكل المباراة ضد ساسولو - التي تظل أولوية - إطارًا لأسبوع مهم جدًا بالنسبة له. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية المباراة، كان صريحًا للغاية أيضًا بشأن الخطط المستقبلية للفريق فيما يتعلق بسوق الانتقالات.