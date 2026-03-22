"سأشرح لكم بكل سرور حادثة ركلة الجزاء... لكن دعونا نقدم عرضًا عاديًا لما حدث. من هو من سدد الركلة؟ في المرة السابقة سألتموني لماذا لم يسددها لوكاتيلي ولماذا سددها لاعب آخر... سددها ديفيد... فلماذا سددها هو؟ سددها يلدز... ولماذا؟... الآن يُترك لوكاتيلي أن يسددها، لماذا سددها لوكاتيلي؟"، يقول المدرب بفارغ الصبر وهو يتذكر الحادثة التي وقعت في مباراة يوفنتوس وليتشي عندما تولى الكندي المسؤولية وأخطأ في تنفيذ ركلة الجزاء.





"ماريما الموبوءة: أخبرونا أنتم كيف نفعل، أخبرونا أنتم وإلا سنذهب إلى المصحة العقلية، سنذهب جميعًا إلى المصحة العقلية. لماذا سدد يلدز؟ كان الكرة في يده... يأخذون الكرة لأنه من الجيد أنهم يريدون تسديدها. ثم تحدثت مع لوكاتيلي الذي جاء إلى هناك وقال لي: "سأسددها أنا". إذن؟ إذا كنت تريد تسديده، فأسده أنت، لأنك أنت الركل... "سأسده أنا"، أحسنت، اذهب وقل لهم أنني قلت لك أن تسده أنت. كان الأمر طبيعياً تماماً... وإلا فسننشئ تعاونية... استفتاء آخر حول من يجب أن يسدد ركلة الجزاء...".