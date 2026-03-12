يوفنتوس-سباليتي، لم يتبق سوى التوقيع على تجديد العقد: كل التفاصيل

يونتس يونتس ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، مستقبل سيتم بناؤه معًا ومرة أخرى حول شخصية المدرب لوتشيانو سباليتي.

في الواقع، نحن الآن في المراحل النهائية فيما يتعلق بتمديد عقد المدرب الأصلي من سيرتالدو مع النادي الأبيض والأسود. المدرب السابق لإنتر وروما ونابولي من بين أندية أخرى، على مقعد المدرب في السيدة العجوز منذ 30 أكتوبر الماضي بموجب اتفاق كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2026.

ومع ذلك، تتسرب منذ أسابيع أنباء مؤكدة بأن العلاقة بين الطرفين ستستمر، ويبدو أن هذا هو الحال بالفعل، لأن توقيع سباليتي على العقد أصبح وشيكًا.