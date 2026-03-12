Goal.com
Gabriele Stragapede

يوفنتوس-سباليتي، لم يتبق سوى التوقيع على تجديد العقد: كل التفاصيل

نحن الآن في المراحل النهائية لتمديد عقد مدرب يوفنتوس.

يونتس يونتس ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، مستقبل سيتم بناؤه معًا ومرة أخرى حول شخصية المدرب لوتشيانو سباليتي.

في الواقع، نحن الآن في المراحل النهائية فيما يتعلق بتمديد عقد المدرب الأصلي من سيرتالدو مع النادي الأبيض والأسود. المدرب السابق لإنتر وروما ونابولي من بين أندية أخرى، على مقعد المدرب في السيدة العجوز منذ 30 أكتوبر الماضي بموجب اتفاق كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2026.

ومع ذلك، تتسرب منذ أسابيع أنباء مؤكدة بأن العلاقة بين الطرفين ستستمر، ويبدو أن هذا هو الحال بالفعل، لأن توقيع سباليتي على العقد أصبح وشيكًا.

    لطالما كان يوفنتوس حريصًا على تجديد عقد لوتشيانو سباليتي، على الرغم من أن بعض النتائج - خاصة في دوري أبطال أوروبا وفي السباق على المركز الرابع في الدوري - كانت مخيبة للآمال بعض الشيء.

    على أي حال، ظلت إدارة يوفنتوس مقتنعة بأن سباليتي هو الرجل المناسب لهذا الفريق، والآن تم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد: كما أفاد ماتيو موريتو في مقطع فيديو على قناة يوتيوب الإيطالية لفابريزيو رومانو، تم الاتفاق بين الطرفين على جميع تفاصيل تجديد العقد تقريبًا. لم يتبق سوى التوقيعات لبدء الإجراءات التي ستؤدي إلى إعلان هذا التوجه الجديد للبيانكونيري رسميًا.

    ما الذي ينقصنا إذن؟

    يذكر موريتو أيضًا أن لوتشيانو سباليتي عليه ببساطة أن يقرر ما إذا كان سيوقع عقدًا سنويًا حتى 30 يونيو 2027 مع يوفنتوس (مع خيار التجديد لموسم آخر أو التوقيع مباشرة على عقد لمدة عامين.

    نحن في مرحلة اللمسات الأخيرة، لكن مستقبل سباليتيسيظل مرتبطًا بالبيانكونيري.

    يوفنتوس - الذي يفكر في عرض سنوي بقيمة 7 ملايين يورو (6 ملايين بالإضافة إلى مكافأة سهلة المنال) مع خيار بنفس المبلغ لعام 2027-28، أو مباشرة على عقد لمدة سنتين بقيمة 5 ملايين يورو في السنة - تنوي أن تمنح سباليتي فريقًا على مستوى طموحاته، على صورته ومثاله، ولكن سيكون من الضروري أن تحقق السيدةالعجوز التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا: إذا كان الأمر كذلك، فمن الواضح أنه سيكون هناك ميزانية واستثمارات وطموحات على مستوى معين، مقارنة بالحالة التي قد تخرج فيها يوفنتوس من المنافسة الأوروبية القصوى.

