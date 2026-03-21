تحدث لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، إلى قناة DAZN عقب التعادل 1-1 على أرضه أمام ساسولو في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي: "لم نكن ناضجين بما يكفي في قراراتنا، وعرضنا أنفسنا لخطر فقدان الكرة مرات كثيرة وتعرضنا لعدد كبير من الهجمات المرتدة. والأهم من ذلك، لم نكن بارعين في استغلال الفرص المهمة".
يوفنتوس، سباليتي: "غير ناضجين في اتخاذ القرارات، وكان لوكاتيلي واثقاً من قدرته على تسجيل ركلة الجزاء. دوري أبطال أوروبا؟ إنه أمامنا"
ثم علق سباليتي على قرار قائد فريقه بتسديد ركلة الجزاء، التي أضاعها لوكاتيلي نفسه لاحقاً: "جاء إليّ وقال إنه يشعر بالقدرة على تسديدها، وكان هناك اثنان أو ثلاثة يريدون تسديدها، لكنه هو المتخصص في ركلات الجزاء. لا بأس بذلك، فمن الممكن أن يخطئ المرء في ركلات الجزاء. ركلة الجزاء المهدرة هي ما يتحدث عنه الجميع، ونحن نأسف لعدم فوزنا بالمباراة".
ثم شرح المدرب التبديلات التي أجراها، لا سيما الخيارات التي اتخذها في الهجوم: "في مباراة مثل مباراة الليلة، نحتاج إلى مهاجمين يتمتعان ببنية بدنية أقوى، ولديهما قوة أكبر في الصراعات وعلى الكرة المرمية داخل منطقة الجزاء: في الواقع، جاءت ركلة الجزاء من كرة من هذا النوع. أما إذا كنا بحاجة إلى لعب أكثر اتساعاً، فهذا أمر آخر. لقد عانينا طوال العام، واليوم كان لدي 4 لاعبين ونحن سعداء لأن هناك جزءًا متبقيًا من الدوري للعب وهو مفتوح تمامًا".
وأخيراً، ختاماً بشأن هدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: "لم أفهم ماذا يعني ذلك. كل المباريات يجب الفوز بها، فهناك فارق نقاط يسمح لك باللحاق بالركب بغض النظر عن نتائج الغد. في النهاية، التفكير يعتمد على النتيجة. عندما تكون متأخراً، عليك أن تكون بارعاً في حصد نقاط أكثر من الخصم، وأن يرتكب هو خطأً ما. مع هذا العدد من المباريات، لا تزال الفرصة سانحة وهي موجودة أمامنا".