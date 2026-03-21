يوفنتوس - ساسولو مباشر 1-0: يلدز! تورام يحاول

مباراة يوفنتوسضد ساسولو (السبت 21 مارس، انطلاق المباراة الساعة 20:45) هي مباراة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

بعد الفوز 1-0 على أرض أودينيزي، يدخل البيانتشوني هذه المباراة في المركز الخامس في الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق 15 نقطة عن النيروفيردي، العائدين من هزيمة 1-0 على أرضهم أمام بولونيا.

في ملعب تورينو، سيحكم المباراة ماركيتي، بمساعدة كوستانزو وبيانكيني، مع أليغريتا كحكم رابع، وأبيسو وكامبلوني في نظام الفار.

انتبهوا للبطاقات: كيلي وماكيني في حالة تحذير من جهة؛ وموريك ودويغ وفاديرا من جهة أخرى.

في الجولة المقبلة، يستقبل ساسولو كالياري في مباراة مبكرة بعد ظهر السبت، بينما تلعب يوفنتوس مرة أخرى على أرضها أمام جنوة في يوم عيد الفصح.