Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie A

يوفنتوس - ساسولو، تقييمات CM: بريمر ولوكاتيلي، يا لها من أخطاء! معجزة غروسو، موريتش لا يُقهر

تقييم أداء لاعبي مباراة يوفنتوس وساسولو.

تعثرة لليوفنتوس، وفوز كبير لساسولو. انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في ملعب «الستاديوم»، في نتيجة مريرة للغاية لليوفنتوس الذي تباطأ في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا وأهدر نقاطاً ثمينة للغاية. يحتفل ساسولو الذي وصل إلى تورينو بعد أزمة السعال الديكي وحصد نقطة لم يكن يتوقعها أحد، لكنها لم تكن مفاجأة للفريق الأسود والأخضر الذي أظهر شخصية أقوى بكثير من أصحاب الأرض.


فيما يلي تقييم أداء لاعبي يوفنتوس وساسولو.

  • تقييمات لاعبي يوفنتوس

    بيرين 6: انطلقت الهجمة التي أسفرت عن الهدف الأول (1-0) من تمريرة صانعة له، ولا يبدو أنه يتحمل أي مسؤولية خاصة عن هدف بينامونتي


    كالولو 6: ارتفعت حدة أدائه في الدقائق الأخيرة، وأرسل بعض الكرات إلى الوسط التي أدت إلى ركلة الجزاء التي أضاعها لوكاتيلي وإلى مواقف خطيرة أخرى.


    بريمر 5: يبدو أنه لم يكن في أفضل حالاته منذ عدة مباريات، ولم يصل بعد إلى أفضل مستوياته. لم تكن هذه مجرد انطباعات، بل أثبت ذلك التحرك الذي تجاوزه به بينامونتي.


    كيلي 6: كان الأفضل في الخلف، وعندما مر ساسولو من جانبه اضطر إلى الالتفاف والبحث عن مساحات أخرى.

    من الدقيقة 80 فلاهوفيتش 6: عاد، ودخل الملعب وحصل على ركلة جزاء. أهلاً بعودتك


    كامبياسو 5.5: مع الكرة بين قدميه، لم يبتكر شيئًا يذكر، لكن الأسوأ جاء في المرحلة الدفاعية عندما تجاوزه فولباتو أكثر من مرة.

    من الدقيقة 60 ميريتي 6: يضفي مزيدًا من الانسيابية على اللعب.


    ماكيني 5: وسط بحر من التعقيدات التي خلقتها يوفنتوس لنفسها الليلة، يبدو أنه يفتقر إلى البوصلة والإيقاع اللازمين للخروج من المأزق ومحاولة إنقاذ الفريق.


    لوكاتيلي 5: كان تأثيره قريبًا من تأثيره في فينيسيا العام الماضي، لكنه أخطأ بشكل فادح هذه المرة. لا يُحكم على الأداء من خلال هذه التفاصيل، لكنه لا يصل إلى المستوى المطلوب بسبب الأخطاء العديدة.


    تورام 5.5: بدأ بشكل جيد وبدا أنه يفتح مجموعة من الاحتمالات ليوفنتوس في وسط الملعب، بانطلاقاته. ثم تراجع، وانكمش على نفسه في بحثه المستمر عن الانطلاقة التي، مع ذلك، إما لم تأتِ أو تم صدها على الفور من قبل ساسولو

    من الدقيقة 60 كوبماينرز 5.5: لم يكن دخوله ملحوظاً، في الوقت الذي كان فيه تغيير الإيقاع ضرورياً.


    كونسيكاو 6.5: الأكثر خطورة، حتى عندما لا يبدو أن هناك أي حركة حوله. سجل تمريرة حاسمة لييلدز، وخلق سلسلة من الفرص التي لم يستغلها هو نفسه ولا زملاؤه.

    من الدقيقة 87، زهغروفا (بدون تقييم).


    بوغا 6: حاول وكاد ينجح في إفساد الخطط ويكون حاسماً، لكن هناك دائماً شيء ناقص

    من الدقيقة 80 ميليك 6: عاد إلى الملعب بعد 665 يوماً، من يدري، ربما يكون هذا حقاً بداية جديدة.


    يلدز 6: الهدف كان بمثابة ومضة في مباراة تضم، مع ذلك، العديد من النقاط المظلمة


    المدرب سباليتي 5.5: يوفنتوس يخسر نقاطاً مهمة للغاية، وقبل استقبال هدف التعادل، كان هناك شعور بأنه دخل المباراة وهو يقلل من شأنها.

  • تقييمات لاعبي ساسولو

    موريك 7.5: كان حاسماً في الدقائق الأخيرة من المباراة، وأنقذ الموقف أكثر من مرة.


    والوكيفيتش 6.5: يعاني عندما يهاجمه يلدز، لكن هذا يحدث مرات قليلة. وبقية الوقت يكون يقظًا ولا يخاطر كثيرًا


    إيدزيس 6.5: يضفي ثقلًا وقوة على خط دفاع الفريق الأسود والأخضر، وقدم أداءً دفاعيًا جيدًا، لكنه كان غير محظوظ في حالة ركلة الجزاء


    موهريموفيتش 6.5: لا، لم ترتجف ساقاه أمام أحد أفضل أصدقائه، يلدز؛ ولا أمام فريقه السابق الذي، من يدري، قد يعود إليه في المستقبل القريب. لا، لم يفكر في ذلك وقام بواجبه، وأوقف أيضًا بعض الهجمات الخطيرة.


    غارسيا 5.5: في هجمة الهدف 1-0، يتغلب عليه كونسيكاو بسهولة، وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يواجه فيها صعوبة في المواجهة الفردية مع البرتغالي، بل على العكس. تحدٍ يتكرر في عدة مناسبات ويخرج منه اللاعب رقم 7 للبيانكونيري غالبًا فائزًا.


    باكولا 5.5: بشكل عام، كان أداءه إيجابياً، من النوع الذي يجعلك تقول إن اللاعب المولود عام 2007 استغل الفرصة التي أتيحت له بالكامل. لكن هناك «لكن». في هجمة الهدف 1-0، فقد تغطية يلدز الذي خدعه بحركة معاكسة، وكان هذا خطأً حاسماً في مجريات المباراة.

    من الدقيقة 67 لورينتي 6: يضفي الحيوية على ساسولو ويساعد في الدفاع


    فرانكس 5.5: قليل الحركة وسريع الاستجابة، ويبدو أن لاعبي يوفنتوس الذين يمرون من جانبه يجدون سهولة بالغة في تجاوزه.

    من الدقيقة 80 إيانوني غير محدد


    إي. كونيه 6: كان حضوره أقل في المباراة، والأهم من ذلك، كان أقل دقة مقارنة بمناسبات أخرى، لكنه تحسن مع مرور الوقت.


    بيراردي 7: نشط وخطير، يضع الجانب الأيسر لليوفنتوس في مأزق حتى ينهاره في الهجمة التي أسفرت عن التعادل 1-1 والتي سجلها في قائمة التمريرات الحاسمة.


    بينامونتي 7: كان نائمًا وأخطأ، حتى استيقظ بذهن صافٍ في بداية الشوط الثاني، وتجاوز بريمر وسجل هدف التعادل 1-1.

    من الدقيقة 80 نزولا (بدون تقييم)


    فولباتو 7: من بين أفضل لاعبي فريقه، على الرغم من أنه يضيع أحيانًا في تفاصيل صغيرة. لكنه، بشكل عام، يخلط الأوراق ويظهر كبطاقة رابحة في الهجوم الهجومي لساسولو، حيث مرر الكرة إلى بيراردي في الهجمة التي أسفرت عن هدف التعادل 1-1.

    من الدقيقة 67 ليباني 6: دخول جيد


    المدرب غروسو 8: بعد أسبوع من العمل المضطرب، ومع وجود قضية حساسة يجب التعامل معها، عاد إلى تورينو وأرعب يوفنتوس. تحية له وللفريق بأكمله.

