يوفنتوس - ساسولو، تقييمات CM: بريمر ولوكاتيلي، يا لها من أخطاء! معجزة غروسو، موريتش لا يُقهر

بيرين 6: انطلقت الهجمة التي أسفرت عن الهدف الأول (1-0) من تمريرة صانعة له، ولا يبدو أنه يتحمل أي مسؤولية خاصة عن هدف بينامونتي





كالولو 6: ارتفعت حدة أدائه في الدقائق الأخيرة، وأرسل بعض الكرات إلى الوسط التي أدت إلى ركلة الجزاء التي أضاعها لوكاتيلي وإلى مواقف خطيرة أخرى.





بريمر 5: يبدو أنه لم يكن في أفضل حالاته منذ عدة مباريات، ولم يصل بعد إلى أفضل مستوياته. لم تكن هذه مجرد انطباعات، بل أثبت ذلك التحرك الذي تجاوزه به بينامونتي.





كيلي 6: كان الأفضل في الخلف، وعندما مر ساسولو من جانبه اضطر إلى الالتفاف والبحث عن مساحات أخرى.

من الدقيقة 80 فلاهوفيتش 6: عاد، ودخل الملعب وحصل على ركلة جزاء. أهلاً بعودتك





كامبياسو 5.5: مع الكرة بين قدميه، لم يبتكر شيئًا يذكر، لكن الأسوأ جاء في المرحلة الدفاعية عندما تجاوزه فولباتو أكثر من مرة.

من الدقيقة 60 ميريتي 6: يضفي مزيدًا من الانسيابية على اللعب.





ماكيني 5: وسط بحر من التعقيدات التي خلقتها يوفنتوس لنفسها الليلة، يبدو أنه يفتقر إلى البوصلة والإيقاع اللازمين للخروج من المأزق ومحاولة إنقاذ الفريق.





لوكاتيلي 5: كان تأثيره قريبًا من تأثيره في فينيسيا العام الماضي، لكنه أخطأ بشكل فادح هذه المرة. لا يُحكم على الأداء من خلال هذه التفاصيل، لكنه لا يصل إلى المستوى المطلوب بسبب الأخطاء العديدة.





تورام 5.5: بدأ بشكل جيد وبدا أنه يفتح مجموعة من الاحتمالات ليوفنتوس في وسط الملعب، بانطلاقاته. ثم تراجع، وانكمش على نفسه في بحثه المستمر عن الانطلاقة التي، مع ذلك، إما لم تأتِ أو تم صدها على الفور من قبل ساسولو

من الدقيقة 60 كوبماينرز 5.5: لم يكن دخوله ملحوظاً، في الوقت الذي كان فيه تغيير الإيقاع ضرورياً.





كونسيكاو 6.5: الأكثر خطورة، حتى عندما لا يبدو أن هناك أي حركة حوله. سجل تمريرة حاسمة لييلدز، وخلق سلسلة من الفرص التي لم يستغلها هو نفسه ولا زملاؤه.

من الدقيقة 87، زهغروفا (بدون تقييم).





بوغا 6: حاول وكاد ينجح في إفساد الخطط ويكون حاسماً، لكن هناك دائماً شيء ناقص

من الدقيقة 80 ميليك 6: عاد إلى الملعب بعد 665 يوماً، من يدري، ربما يكون هذا حقاً بداية جديدة.





يلدز 6: الهدف كان بمثابة ومضة في مباراة تضم، مع ذلك، العديد من النقاط المظلمة





المدرب سباليتي 5.5: يوفنتوس يخسر نقاطاً مهمة للغاية، وقبل استقبال هدف التعادل، كان هناك شعور بأنه دخل المباراة وهو يقلل من شأنها.