يوفنتوس، زيغروفا مخيبة للآمال، قد تغادر: ما المطلوب لتجنب الخسارة المالية ومن يريدها؟

النادي الأبيض والأسود يشعر بخيبة أمل ويفكر في بيع اللاعب الكوسوفي: جميع الأرقام ومن يهتم بالأمر

إيدون زيغروفا هو أحد أكبر خيبات الأمل في موسم يوفنتوس، إلى جانب جوناثان ديفيد ولويس أوبندا. ثلاثة مؤشرات قوية تلخص سوق الانتقالات الصيفية الماضي للسيدة العجوز: نصف فشل. 

بصرف النظر عن حالته البدنية (التهاب العانة) التي أثرت على استعداداته والجزء الأول من الموسم، خيب زهيغروفا الآمال الكبيرة التي علقها عليه النادي والمدربون والمشجعون. الأرقام تتحدث بوضوح وبشكل لا لبس فيه: 20 مباراة، منها واحدة فقط كلاعب أساسي (مع بافوس في دوري أبطال أوروبا)، لا أهداف، لا تمريرات حاسمة، إجمالي 445 دقيقة على أرض الملعب (بمتوسط 22 دقيقة في 20 مباراة شارك فيها اللاعب الكوسوفي).


    في هذه المباريات، أظهرت زيغروفا أنها تمتلك تقنية جيدة، مع "حركات" تقترب من حركات الفريستايل أكثر من كرة القدم، ولكن مع فعالية قليلة، مقترنة بقدرةضعيفة على تفسير المباريات وموقعها داخل المباريات على المستوى التكتيكي، وميل أكثر ضعفاً إلى المرحلة الدفاعية. تظل عينانا على نقطتين بارزتين: كرة خاسرة دامية أثناء محاولة مراوغة في الثلث الأمامي في مباراة يوفنتوس-روما 2-1، مما أدى إلى هدف للخصم، وقبل كل شيء فرصة التسجيل الضائعة في مباراة يوفنتوس-غالطة سراي 3-2، عند النتيجة 3-0 لصالح البيانكونيري.

  • الفكرة هي التنازل عنه

    الآن ينتظر يوفنتوس مستقبل زهغروفا، مع اتفاق الإدارة والمدرب على أن لاعب ليل السابق ليس من بين العناصر الأساسية التي يمكن البناء عليها في المستقبل. لذلك، ستقيّم السيدة العجوز بعناية أي عروض محتملة، بهدف تجنب خسارة مالية. وهذا ليس بالأمر السهل، نظرًا لأن تحقيق هذا الهدف يتطلب بيع زيغروفا بما لا يقل عن 11.4 مليون يورو. لنلخص الأرقام المعنية. 

  • ZHEGROVA-JUVE: العقد والمال

    أولاً، نذكر شروط الاتفاقية التي أعلنت بها يوفنتوس في 1 سبتمبر 2025 عن شراء زهيغروفا من ليل: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم S.p.A. عن توصله إلى اتفاق مع نادي LOSC ليل بشأن الاستحواذ النهائي على حقوق الأداء الرياضي للاعب إيدون زيغروفا، مقابل مبلغ 14.3 مليون يورو، يدفع على أربعة أعوام، بالإضافة إلى مصاريف إضافية بقيمة 1.2 مليون يورو. كما من المتوقع دفع مكافآت لا تتجاوز 3 ملايين يورو عند تحقيق أهداف رياضية معينة. وقعت يوفنتوس مع اللاعب نفسه عقدًا رياضيًا حتى 30 يونيو 2030".

  • ما هو المطلوب لتجنب الخسارة

    يبلغ تأثير زهغروفا على التكلفة السنوية للاستهلاك 2.86 مليون يورو، وبالتالي، فإن بيعه بعد موسم واحد فقط من وصوله إلى تورينو، فإن المبلغ الذي يسمح ليوفنتوس ببيعه دون تسجيل خسارة في الميزانية هو 11.4 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن اللاعب الكوسوفي يحصل على راتب إجمالي قدره 4.6 مليون يورو في الموسم حتى عام 2030، وبالتالي فإن من يرغب في شرائه يجب أن يضمن له على الأقل نفس المبلغ ونفس المدة.

  • من يريده؟

    نعم، ولكن هل هناك من يرغب في شرائه؟ في الوقت الحالي، لا يوجد أي اهتمام ملموس، سوى استطلاع خجول من جانب إيفرتون. على أي حال، لا يزال زهغروفا محط اهتمام العاملين في سوق الانتقالات في الدوري الفرنسي Ligue 1 والدوري السويسري Swiss Super League، وهما الدوريان اللذان قدم فيهما لاعب يوفنتوس المولود عام 1999 أداءً جيدًا (107 مباراة و26 هدفًا مع ليل، و74 مباراة و11 هدفًا مع بازل). 

