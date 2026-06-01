يوفنتوس وصفقات الريال: بديل سيلفا، جارسيا على خطى نيكو باز .. ومورينيو يفسد الفرصة!

الخبرة والجودة؛ هذا هو شعار سوق انتقالات يوفنتوس، الذي يسعى إلى إضافة هاتين الصفتين إلى تشكيلة لوتشيانو سباليتي. في الوقت الذي يبحث فيه عن اللاعبين المتاحين للانتقال الحر، إلا أن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم المُقبل، قد يعقد الخطة.

إذا ما كان الحديث حول برناردو سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، فقد رفض العرض، وهذا مثال على معضلة يوفنتوس الذي يملك رغبة في التعاقد بشكل أساسي مع لاعبين قادمين من الأندية الكبرى، وفرق تتسم بضغوط هائلة، وبالتالي، يمكنهم إظهار شخصياتهم على أرض الملعب، بالإضافة إلى مهاراتهم.

يوفنتوس حاول التعاقد مع لاعبين من ليفربول، إلا أن مسار التعاقد مع أليسون بيكر، تعقد بشكل كبير، فيما اختار أندرو روبرتسون الرحيل إلى توتنهام، أما محمد صلاح، فبعد إقالة آرني سلوت، ينتظر ليرى من سيجلس على مقاعد البدلاء للريدز، ليقرر بعد ذلك ما يجب فعله بشأن مستقبله.