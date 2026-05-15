يوفنتوس يراقب .. حقيقة رحيل تيو هيرنانديز عن الهلال بعد موسم واحد فقط في السعودية!

لكن دعونا نبدأ بفرضية مهمة، قبل أن نخوض في موضوع تيو هيرنانديز والدوري الإيطالي. منذ فترة الانتقالات الشتوية - مع بعض الشائعات التي ربطته بيوفنتوس - بدأ اسم الظهير الفرنسي السابق في ريال مدريد يتردد في أوساط سوق الانتقالات الإيطالية.

وكما تبين بالفعل، فضل تيو هيرنانديز انتظار العروض والمقترحات من إيطاليا في الصيف: ولكن لماذا؟ كان عليه الانتظار حتى منتصف عام 2026، حيث يجب أن يمر 183 يومًا من أصل 365 يومًا مع الإقامة الضريبية في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن من الاستفادة من ضريبة مخصصة تقريبًا على رواتب العمال الأجانب.

وبهذه الطريقة، سيتمكن تيو من التفاوض على أساس راتب إجمالي لن يثقل كاهل ميزانية النادي الذي قد يلعب فيه. على أي حال، بالنظر إلى الـ 20 مليون يورو صافي التي يكسبها في الهلال، في حالة ظهور نادٍ إيطالي، سيتعين على الفرنسي خفض مطالبه المالية فيما يتعلق بالراتب.