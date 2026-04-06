تقييمات | يوفنتوس يهيمن أمام جنوة .. بريمر وماكيني يقتربان من المركز الرابع، وكولومبو لم يظهر

استجاب يوفنتوس بعد تعثره أمام كومو وروما، ونجح في توسيع الفارق مع الجيالوروسي وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن المركز الرابع الذي يحتله فريق لاريو.

سارت الأمور بسهولة في المباراة ضد جنوة، الذي هُزم في الشوط الأول بهدفين من بريمر وماكيني، الذي تلقى بطاقة صفراء وسيُغيب عن مباراة أتالانتا بسبب تراكم البطاقات.

وبالنسبة لـ "الديّا"، فاز أتالانتا على ليتشي وقلص الفارق مع يوفنتوس والمركز الرابع، ولهذا السبب ستكون المواجهة المباشرة في الجولة 32 حاسمة.

سيطر يوفنتوس على الملعب منذ الدقائق الأولى، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 3 بضربة رأس من بريمر، الذي تغلب على بيجلو بتسديدة مرتدة.

لم يقض حارس مرمى جنوة أمسية عيد الفصح بالتأكيد، بالنظر إلى الفريق المضيف المتقدم، الذي تمكن من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 17 بواسطة ماكيني: تمريرة مثالية من كونسيساو المتألق دائمًا وتسديدة ناجحة لتصبح النتيجة 2-0.

بعد أن تعرض للهزيمة بفارق هدفين، لم يظهر جنوة أي أسلحة قادرة على السماح له بالعودة إلى المباراة، حيث واصل يوفنتوس الضغط بحثًا عن الهدف الثالث؛ وهو أسلوب يوليه سباليتي أهمية كبيرة، أي محاولة إنهاء المباراة بسرعة لتجنب المفاجآت السيئة.

وقد اقترب كونسيكاو ويلديز من تسجيل الهدف الثالث، لكنهما لم ينجحا، مما أظهر مرة أخرى أن يوفنتوس ناجح هذه المرة، لكنه لا يزال يواجه صعوبات عندما يتعلق الأمر بزيادة النتيجة لصالحه.

قبل مباراة أتالانتا، سيتعين تقييم حالة بيرين، الذي خرج في منتصف الشوط الأول بسبب إصابة في ربلة الساق.

وشهد الشوط الثاني هيمنة يوفنتوس المطلقة، حيث سدد دافيد الكرة في القائم، بينما ضغط زملاؤه في الفريق الأبيض والأسود على دفاع أتالانتا المرتبك، الذي تمكن في النهاية من الحفاظ على فارق هدفين فقط.

وحظي جنوة بفرصة العودة إلى المباراة من خلال ركلة جزاء سددها مارتين، لكن دي جريجوريو تصدى لها. عندها تشتت صفوف يوفنتوس، لكن حارس المرمى أنقذهم بتصديه لتسديدة ماسيني. النتيجة في النهاية هي 2-0.



