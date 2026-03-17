يوفنتوس تضع كوني في مرمى اهتمامها

تتجه أنظار يوفنتوس نحو خط الوسط وتضع إسماعيل كوني في مرمى اهتمامها. وفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، أرسل «البيانكونيري» بالفعل أحد كشافيهم إلى ملعب «مابي» لمتابعته عن كثب، في إشارة إلى اهتمام حقيقي به استعداداً لسوق الانتقالات الصيفية، حيث تدفع طلبات لوتشيانو سباليتي نحو ضم لاعبين جدد.

يبرز لاعب ساسولو البالغ من العمر 23 عامًا كأحد أكثر اللاعبين اكتمالًا هذا الموسم: 27 مباراة، 5 أهداف وأكثر من 2100 دقيقة لعب، مع القدرة على شغل عدة أدوار في خط الوسط بفضل مهاراته الفنية وديناميكيته. ومن المتوقع أن تزداد شهرته أكثر مع كأس العالم، حيث سيكون نجمًا مع منتخب كندا بقيادة جيسي مارش.