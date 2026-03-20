استثمرت يوفنتوس ومالكوها مرة أخرى لتعزيز أصولها العقارية. وقد أسفرت هذه الصفقة، التي أُعلن عنها وتأكدت اليوم، عن الشراء النهائي للأراضي التي شُيّد عليها فندق J|hotel الشهير، بالإضافة إلى المبنى نفسه الذي كان حتى الآن مُمنوحًا بموجب امتياز من سلطات بيمونتي إلى صندوق J Village الذي تديره شركة REAR SGR spa.
يوفنتوس تستحوذ على الأراضي وفندق JHotel: صفقة بقيمة 23 مليون يورو، "عملية لا تؤثر على الاستثمارات المستقبلية"
البيان والأرقام
تورينو، 20 مارس 2026 – تعلن شركة يوفنتوس فوتبول كلوب إس.بي.إيه. («يوفنتوس» أو «الشركة») أنه في اليوم الحالي، وافقت شركة رييم إس.جي.آر. إس.بي.إيه. (شركة إدارة صندوق J Village) اليوم العرض المقدم من يوفنتوس لشراء العقار المملوك لصندوق J Village، الواقع في تورينو، والذي يضم فندق J|hotel – المؤجر حالياً وتديره الشركة التابعة B&W Nest S.r.l. – مقابل مبلغ قدره 23 مليون يورو. وقد تم تحديد هذا المبلغ أيضًا بناءً على تقييم خاص أجراه خبراء خارجيون.
استراتيجية فريدة من نوعها في أوروبا
إن دمج ملكية العقار وإدارة فندق J|hotel - الذي شهد على مر السنين تحسناً ملحوظاً في مكانته وتقديراً متزايداً من جانب العملاء وأداءً إجمالياً متميزاً - سيسمح بتحسين بعض التكاليف وزيادة التآزر في الإيرادات، مما يتيح خلق قيمة يمكن إعادة استثمارها لصالح النشاط الأساسي لنادي يوفنتوس.
من خلال هذه الصفقة، تصبح يوفنتوس مالكة - كعدد قليل من الأندية على المستوى الأوروبي - لجميع العقارات الاستراتيجية التي تمارس فيها أعمالها: ملعب أليانز (الذي يضم متحف يوفنتوس ومتجر يوفنتوس ميغاستور وJ|medical)، ومقر كونتيناسا، ومركز تدريب يوفنتوس كونتيناسا، ومركز تدريب أليانز فينوفو، ومختبر يوفنتوس كريتور، وأخيراً فندق J|hotel.
ويبلغ القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأصول العقارية اليوم ما يزيد بشكل كبير عن تكلفة شرائها أو بنائها (التي تبلغ حوالي 220 مليون يورو إجمالاً حتى 31 ديسمبر 2025).
عملية لا تؤثر على الاستثمارات المستقبلية
ويخضع إتمام الصفقة، المتوقع بحلول منتصف شهر مايو، لاستكمال إجراءات العناية الواجبة المعتادة بشأن العقار وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة بالصفقة.
على الرغم من أن يوفنتوس تمتلك الموارد المالية الكافية لتسديد الثمن، فإن الشركة ستنظر في تمويل جزء من هذه الصفقة - التي، للأسباب المذكورة أعلاه، لا تؤثر على الاستثمارات المستقبلية.