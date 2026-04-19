تقييم المباراة: نجم يوفنتوس يعود إلى التسجيل .. كاسترو يعاني وتورام "حاسم" من مقاعد البدلاء!

يستغل يوفنتوس تعثر منافسيه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويخطو خطوة قد تكون حاسمة في تحقيق الهدف. فاز البيانكونيري بشكل مقنع على بولونيا في ملعب أليانز ستاديوم، في مباراة انطلقت بسرعة بعد ثوانٍ قليلة، وسيطر عليها فريق لوتشيانو سباليتي من جميع النواحي. لم يتمكن "الروسوبلو" من التعويض بعد خروجهم من الدوري الأوروبي.

بداية قوية للغاية ليوفنتوس الذي سجل هدفًا بعد أقل من دقيقتين، لكنه كان قد حصل على فرصة للتقدم قبل ذلك. أرسل كالولو عرضية وسبق ديفيد الجميع برأسه ليمررها إلى القائم الثاني.

كان كونسيساو أخطر لاعبي يوفنتوس، حيث واجه رافاليا مرتين وجهاً لوجه؛ سجل في المرة الأولى لكنه كان في وضع تسلل، بينما كان في وضع سليم بعد تمريرة رائعة من لوكاتيلي بعد ذلك بقليل، لكنه انخدع بالحارس. كاد يوفنتوس أن يضاعف النتيجة عبر هولم الذي سدد الكرة في العارضة بعد تنسيق مثالي من خارج منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول عبر ديفيد الذي سدد كرة قوية مائلة كادت أن تلامس القائم، ولم يكن رافاليا قادرًا على الوصول إليها.

بدأ الشوط الثاني بفرصة لبولونيا، حيث تمكن أورسوليني من إيجاد مساحة من الجانب، وسدد الكرة على بعد بضعة سنتيمترات من القائم. لكن يوفنتوس سجل مرة أخرى في الدقيقة 56 عن طريق خيفرين تورام، الذي دخل في الشوط الثاني. هدف آخر بالرأس للبيانكونيري، هذه المرة من تمريرة ماكيني، حيث تفوق تورام على بوبيجا، وسجل بقوة، ليجعل النتيجة (2-0).

رد بولونيا؛ زورتيا يمرر عرضية لرو، لكن لاعب مرسيليا السابق ينزلق ويهزم دي جريجوريو ويصطدم بالقائم بشكل مثير للدهشة. في الدقائق الأخيرة، تعقدت الأمور بسبب إصابة برنارديسكي، الذي اضطر للبقاء في الملعب لأن بولونيا استنفدت تبديلاتها، ويسيطر يوفنتوس على المباراة دون المخاطرة

وبهذا الفوز، أصبح يوفنتوس مسيطرًا بشكل متزايد على مصيرها؛ حيث يتقدم "البيانكونيري" بخمس نقاط على كومو وروما، ويبتعد بثلاث نقاط عن ميلان ونابولي، مع مواجهة "الروسونيري" الأسبوع المقبل، وهي المباراة التي قد ترفع فريق سباليتي إلى المركز الثالث في الترتيب.