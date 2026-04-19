تقييم المباراة: نجم يوفنتوس يعود إلى التسجيل .. كاسترو يعاني وتورام "حاسم" من مقاعد البدلاء!

يوفنتوس يقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا..

يستغل يوفنتوس تعثر منافسيه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويخطو خطوة قد تكون حاسمة في تحقيق الهدف. فاز البيانكونيري بشكل مقنع على بولونيا في ملعب أليانز ستاديوم، في مباراة انطلقت بسرعة بعد ثوانٍ قليلة، وسيطر عليها فريق لوتشيانو سباليتي من جميع النواحي. لم يتمكن "الروسوبلو" من التعويض بعد خروجهم من الدوري الأوروبي.

بداية قوية للغاية ليوفنتوس الذي سجل هدفًا بعد أقل من دقيقتين، لكنه كان قد حصل على فرصة للتقدم قبل ذلك. أرسل كالولو عرضية وسبق ديفيد الجميع برأسه ليمررها إلى القائم الثاني.

كان كونسيساو أخطر لاعبي يوفنتوس، حيث واجه رافاليا مرتين وجهاً لوجه؛ سجل في المرة الأولى لكنه كان في وضع تسلل، بينما كان في وضع سليم بعد تمريرة رائعة من لوكاتيلي بعد ذلك بقليل، لكنه انخدع بالحارس. كاد يوفنتوس أن يضاعف النتيجة عبر هولم الذي سدد الكرة في العارضة بعد تنسيق مثالي من خارج منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول عبر ديفيد الذي سدد كرة قوية مائلة كادت أن تلامس القائم، ولم يكن رافاليا قادرًا على الوصول إليها.

بدأ الشوط الثاني بفرصة لبولونيا، حيث تمكن أورسوليني من إيجاد مساحة من الجانب، وسدد الكرة على بعد بضعة سنتيمترات من القائم. لكن يوفنتوس سجل مرة أخرى في الدقيقة 56 عن طريق خيفرين تورام، الذي دخل في الشوط الثاني. هدف آخر بالرأس للبيانكونيري، هذه المرة من تمريرة ماكيني، حيث تفوق تورام على بوبيجا، وسجل بقوة، ليجعل النتيجة (2-0).

رد بولونيا؛ زورتيا يمرر عرضية لرو، لكن لاعب مرسيليا السابق ينزلق ويهزم دي جريجوريو ويصطدم بالقائم بشكل مثير للدهشة. في الدقائق الأخيرة، تعقدت الأمور بسبب إصابة برنارديسكي، الذي اضطر للبقاء في الملعب لأن بولونيا استنفدت تبديلاتها، ويسيطر يوفنتوس على المباراة دون المخاطرة

وبهذا الفوز، أصبح يوفنتوس مسيطرًا بشكل متزايد على مصيرها؛ حيث يتقدم "البيانكونيري" بخمس نقاط على كومو وروما، ويبتعد بثلاث نقاط عن ميلان ونابولي، مع مواجهة "الروسونيري" الأسبوع المقبل، وهي المباراة التي قد ترفع فريق سباليتي إلى المركز الثالث في الترتيب.

  • تقييمات لاعبي يوفنتوس

    يُعد كالولو (7) عنصرًا مضمونًا ليوفنتوس، وقد قدم التمريرة الحاسمة لديفيد (7.5) الذي حصل على نصف نقطة إضافية عن الجميع؛ لأنه كسر التعادل وجعل أمسية "البيانكونيري" أكثر راحة. أما ماكيني (7) فقد سجل رقمًا مزدوجًا بين الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكن التمريرة العرضية لتورام (7) ليست سوى واحدة من آلاف الأمور التي يقوم بها اللاعب الأمريكي على أرض الملعب. لم يسجل كونسيساو (7) أي هدف، لكنه كان من أفضل اللاعبين، وسجل هدفًا من وضع تسلل، وشارك في جميع هجمات يوفنتوس، مؤكدًا مستواه الرائع.

    يوفنتوس (3-4-2-1): دي جريجوريو 6؛ كالولو 7، بريمر 6.5، كيلي 6؛ هولم 6.5 (من الدقيقة 46: تورام 7)، لوكاتيلي 7، ماكيني 7، كامبياسو 6.5 (من الدقيقة 80: جاتي)؛ كونسيساو 7 (من الدقيقة 71: زيجروفا 6)، بوجا 6.5 (من الدقيقة 85: أوبيندا لم يُقيّم)؛ ديفيد 7.5 (من الدقيقة 71: يلديز 6). المدرب: سباليتي.

  • تقييمات لاعبي بولونيا

    بداية صعبة لهيلاند (5.5) في الدوري الإيطالي؛ ميراندا (5) يخسر المواجهة مع زميله السابق هولم. بوبيجا (4.5) يساهم رغمًا عنه في هدفي يوفنتوس، حيث سبقه ديفيد ثم تجاوزه تورام. كاسترو (5.5) يعاني من القوة البدنية لدفاع يوفنتوس، أما أورسوليني (6) فيستحق على الأقل الإشادة لكونه كاد يسجل هدفًا.

    بولونيا (4-3-3): رافاليا 6؛ زورتيا 6، هيلاند 5.5 (من الدقيقة 68: هيجم 6)، لوكومي 6، ميراندا 5؛ فرويلر 6، بوبيغا 4.5 (من الدقيقة 59 مورو 6)، سوم 5.5 (من الدقيقة 59 فيرغسون 6)؛ أورسوليني 6، كاسترو 5.5 (من الدقيقة 77 برنارديسكي s.v)، كامبياجي 5.5 (من الدقيقة 59: رو 6). المدرب: إيتاليانو.

  • نتائج مباراة يوفنتوس - بولونيا

    الهدافون: 2' ديفيد، 56' تورام

    يوفنتوس (3-4-2-1): دي جريجوريو 6؛ كالولو 7، بريمر 6.5، كيلي 6؛ هولم 6.5 (من الدقيقة 46: تورام 7)، لوكاتيلي 7، ماكيني 7، كامبياسو 6.5 (من الدقيقة 80: جاتي لم يُقيّم)؛ كونسيساو 7 (من الدقيقة 71: زيجروفا 6)، بوجا 6.5 (من الدقيقة 85: أوبيندا لم يُقيّم)؛ ديفيد 7.5 (من الدقيقة 71: يلديز 6). المدرب: سباليتي.

    بولونيا (4-3-3): رافاليا 6؛ زورتيا 6، هيلاند 5.5 (من الدقيقة 68: هيجم 6)، لوكومي 6، ميراندا 5؛ فرويلر 6، بوبيجا 4.5 (من الدقيقة 59 مورو 6)، سوم 5.5 (من الدقيقة 59 فيرجسون 6)؛ أورسوليني 6، كاسترو 5.5 (من الدقيقة 77 برنارديسكي)، كامبياجي 5.5 (من الدقيقة 59: رو 6). المدرب: إيتاليانو.

    الحكم: مارياني

    الإنذارات: لوكاتيلي.

    الطرد: -.

