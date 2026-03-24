يوفنتوس بشأن روديجر: "انتهى العلاج، وأنا جاهز بنسبة 100٪. أسلوبي قوي، لكنني لا أشكل أي خطر". اتصالات بشأن التعاقد المجاني، خطوة ريال مدريد

منذ عودة أنطونيو روديجر من إصابته الأخيرة في الركبة، حقق ريال مدريد 8 انتصارات وخسارة واحدة فقط في 9 مباريات، كما نجح في إقصاء مانشستر سيتي بشكل مثير في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مما أدى فعلياً إلى إبطال مفعول مهاجم عملاق مثل إرلينغ هالاند أو شبه إبطال مفعوله.





غالبًا ما يتعرض المدافع الألماني لانتقادات لا مبرر لها بسبب أسلوبه في أداء دوره، وقد أصبح في الأيام الأخيرة محور الجدل ليس فقط بسبب أسلوبه العدواني على أرض الملعب، ولكن أيضًا وبشكل أساسي بسبب مسألة مستقبله وعقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026،والذي يجعله مرشحًا محتملًا للرحيل مجانًا.





في هذا الفراغ التعاقدي، تحاول يوفنتوس الدخول على الخط مع روديجر الذي أكد بدوره في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ أنه عادأخيرًا إلى لياقته بنسبة 100٪.