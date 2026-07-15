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محمد سعيد

اختار إيطاليا ورفض أموال الاتحاد .. فرانك كيسييه يغلق صفحة السعودية نهائيًا ويعود إلى أوروبا!

فرانك كيسييه
يوفنتوس
انتقالات
الأهلي
دوري روشن السعودي
الاتحاد

النجم الإيفواري يقترب من إعلان وجهته الجديدة

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الإيفواري فرانك كيسييه، لاعب الأهلي السعودي السابق، من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2027.

كيسييه كان قد رحل عن النادي الأهلي السعودي بنهاية عقده وذلك بعد مسيرة استثنائية نجح خلالها في تحقيق إنجازات كبيرة لقلعة الراقي، وهو ما دفع إدارة الاتحاد للاستفاد من خدمات لاعب الوسط الإيفواري صاحب الـ30 عامًا.

ويتطلع الاتحاد لبداية جديدة، لموسم 2026-2027، بعدما تعاقد مع الألماني ينز فيسينج من أجل خلافة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه بنهاية الموسم المنصرم.


  • كيسييه يقول لا للعرض السعودي

    إلا أن كل هذا التخطيط ذهب هباءً، مع موقف واضح من النجم الإيفواري الذي فضل العودة من جديد إلى أحد أقوى الدوريات الأوروبية في صيف 2026، من أجل استكمال مسيرته الاحترافية.

    ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن كيسييه رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي الكبيرة – دون ذكر اسمه.

    وقال رومانو في البث المباشر عبر قناته بموقع "يوتيوب": "كيسيه تلقى عرضًا من فريق سعودي ورده على هذا الفريق كان: 'شكرًا لكم، لكنني أفضل العودة إلى إيطاليا، حتى لو كان الراتب أقل'".

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  • FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images

    محاولات الاتحاد لخطف كيسييه

    كانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد أفادت في وقت السابق بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، رشحت التعاقد مع الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، نجم الأهلي، من أجل الانتقال إلى صفوف العميد، بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس الذي انتهى عقده في يوليو ورحل عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

    وبالفعل درست اللجنة الفنية، التقارير المتعلقة بكيسييه، ومدى ملاءمته فنيًا، وانسجامه مع اسلوب لعب الفريق الاتحادي، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.


  • الإيفواري يرحب بعرض يوفنتوس

    كان كيسييه ينشغل خلال الأسابيع الماضية بالمشاركة مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2026، لكن الأفيال ودعت البطولة من الخطوة الأولى في الأدوار الإقصائية على يد النرويج، ويملك اللاعب الآن فترة راحة بعد البطولة يدرس خلالها كافة الخيارات الفنية بعد رحيله الرسمي عن النادي الأهلي.

    وفي مقابلة مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، تطرق كيسييه للحديث عن اهتمام يوفنتوس بضمه، حيث أكد ذلك قائلًا: "يوفنتوس؟ نعم، نعم، هناك حديث عن ذلك، لقد رأيت الأخبار".

    وأوضح موقفه الحالي مبينًا: "أنا أفكر فقط في كأس العالم، لكنني أضيف شيئًا واحدًا: أنا صفقة رائعة جدًا، فأنا في حالة بدنية جيدة، وأشارك في المونديال، والأهم من ذلك أنني لاعب حر، ومن الصعب أن تطلب أكثر من ذلك!"، حيث برر كثرة العروض المقدمة له بقوله: "لهذا السبب يريدني الكثيرون، وهم محقون في ذلك!".

    وأشار إلى حراك مستقبله موضحًا: "وكيل أعمالي يعمل، والمكالمات كثيرة، وأكرر، هذا أمر طبيعي.. حتى أنا كنت لأتعاقد مع نفسي في ظل هذه الظروف البدنية والاقتصادية!".

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  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    إنجازات كيسييه مع الأهلي

    يملك فرانك كيسييه، صاحب الـ29 عامًا، مسيرة لا تنسى مع الأهلي، منذ انضمام إلى القلعة الجدّاوية في صيف 2023 قادمًا من ميلان الإيطالي، حيث لعب دورًا كبيرًا مع كتيبة ماتياس يايسله، في كتابة التاريخ، بإحرازه لقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما حقق جائزة أفضل لاعب في البطولة، خلال موسم 2025-2026، فضلًا عن تتويجه بكأس السوبر السعودي.

    وشارك كيسييه في 119 مباراة بقميص الأهلي، في جميع المسابقات، تمكن خلالها متوسط ميدان برشلونة وميلان السابق، من تسجيل 26 هدفًا وصناعة 15 تمريرة حاسمة.

    ولهذه الأسباب كانت رغبة الاتحاد قوية في التعاقد مع كيسييه، خصوصًا أن العميد سيخوض اختبارًا كبيرًا خلال الموسم الجديد من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري النخبة الآسيوية، حيث يواجه الجزيرة الإماراتي في مرحلة الملحق.

    الاتحاد عانى من سوء النتائج، تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، حيث خرج خالي الوفاض من جميع البطولات، خلال موسم 2025-2026، بعد احتلاله المركز الخامس في دوري روشن، والخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك وداعه لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.