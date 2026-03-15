يوفنتوس - إنتر، يوليانو: "حادثة باستوني وكالولو تمحو ما حدث بيني وبين رونالدو"

مارك يوليانو، المدافع السابق في يوفنتوس، في مقابلة مع قناة «ستيل تي في»، يقارن الحادثة الشهيرة التي كانت موضوعًا للجدل والتي شارك فيها هو والظاهرة البرازيلية رونالدو في مباراة يوفنتوس وإنتر في موسم 1997-1998، بتلك التي شارك فيها لاعب يوفنتوس بيير كالولو ولاعب إنتر أليساندرو باستوني في المواجهة الأخيرة بين «البيانكونيري» و«النيرازوري»، التي انتهت بفوز إنتر 3-2 على يوفنتوس في 14 فبراير الماضي: "الحادثة التي وقعت معي مع رونالدو هي جزء من قصة أخرى. ربما هذه الحادثة تمحوها بسبب رد فعل أليساندرو باستوني بعد التمثيل، الذي أثار غضباً شديداً، لأنه بعد خداع الحكم، يذهب للاحتفال أيضاً، بما يتعارض مع كل قيم الرياضة النزيهة والصحية.