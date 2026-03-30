يوفنتوس، أوتوليني يتحدث عن مانويل أوغارتي لاعب مانشستر يونايتد

مدير التعاقدات في يوفنتوس يراقب لاعب الوسط الأوروغواياني.

اسم جديد في سوق انتقالات يوفنتوس لخط الوسط. تشير التقارير إلى أن «البيانكونيري» يتابعون مانويل أوغارتي. اللاعب الدولي الأوروغواياني المولود عام 2001 مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2029، ويحصل بموجبه على راتب صافي قدره 4 ملايين يورو سنوياً.


وقد انضم إلى الفريق في صيف عام 2024 مقابل 50 مليون يورو قادمًا من باريس سان جيرمان (الذي كان قد دفع قبل عام 10 ملايين يورو إضافية لانتزاعه من سبورتنج لشبونة)، ومنذ ذلك الحين خاض 68 مباراة بقميص الشياطين الحمر وسجل هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة وتلقى 16 بطاقة صفراء.


  • تحت المراقبة

    ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، ماركو أوتوليني،سيقوم بمراقبة أوغارتي خلال المباراة الودية بين الجزائر وأوروغواي التي ستقام مساء الثلاثاء في ملعب «ستاديوم» بتورينو، وسيدون ملاحظاته استعداداً لإعادة تنظيم خط الوسط وفقاً للخطة التي تم الاتفاق عليها مع سباليتي.

    • إعلان

  • كوبماينرز في تركيا

    يُعجب يوفنتوس بأوغارتي منذ أن كان يلعب في البرتغال: ففي السنوات الأخيرة، حاول «البيانكوني» عدة مرات استعارته، أولاً من باريس سان جيرمان ثم من مانشستر يونايتد. وفي انتظار معرفة كيف ستنتهي مسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا، قد يصبح التعاقد معه خياراً مطروحاً في حال رحيل الهولندي تيون كوبمينيرز، الذي يسعى غالطة سراي التركي للتعاقد معه.

  • أبناء الفن

    وفي المنتخبات التي يدربها فلاديمير بيتكوفيتش ومارسيلو بييلسا، يوجد لاعبان سارا على خطى آبائهما: الحارس لوكا زيدان في منتخب الجزائر، ولاعب الوسط نيكولاس فونسيكا في منتخب أوروغواي، وكلاهما من مواليد عام 1998، عندما كان والداهما يلعبان في إيطاليا.



