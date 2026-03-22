يوفنتوس: أوبيندا وديفيد في طريقهما للرحيل. سباليتي فضّل حتى ميليك، ويجري البحث عن مشترين

الخيار الذي اتخذه لوتشيانو سباليتي في مباراة يوفنتوس ضد ساسولو هو رسالة موجهة إلى الإدارة ومالكي النادي. وفي الأيام التي تجري فيها المفاوضات حول تجديد العقد، سيكون سوق الانتقالات هو المحور الرئيسي.

المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ساسولو قد تشكل نقطة تحول بالغة الأهمية في صفوف يوفنتوس، ليس فقط بسبب النتيجة التي تعقّد بشكل كبير السباق على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، بل أيضًا بسبب إدارة تشكيلة الفريق التي بدأت تظهر فيها العديد من المشاكل.


سيكون لوتشيانو سباليتي خلال فترة التوقف محط اهتمام المفاوضات لتجديد عقده، والتي ستتناول أيضًا سوق الانتقالات القادم كموضوع رئيسي، وقد أعطت الخيارات التي اتخذت خلال المباراة، ولا سيما تلك المتعلقة بالهجوم، أول إشارة أساسية: لم يعد ديفيد وأوبيندا يعتبران عنصرين أساسيين في مشروعه الفني.


  • سباليتي يفضل حتى ميليك

    كما قيل، كانت الرسالة واضحة. في لحظة الحاجة، تلك اللحظة التي كان يجب فيها شن الهجوم النهائي، لجأ سباليتي - الذي بدأ المباراة بوضع يلدز في مركز المهاجم الوهمي - إلى مقاعد البدلاء، واختار من بين المهاجمين الأربعة المتاحين إشراك العائدين دوسان فلاهوفيتش وأركاديوش ميليك بدلاً من اختيار جوناثان ديفيد ولويس أوبيندا. تجدر الإشارة إلى أن عقد الصربي ينتهي في نهاية الموسم، وأن البولندي لم يلعب مباراة رسمية منذ أكثر من عام، أي منذ مارس 2024.

  • مفتوح خارج نطاق المشروع

    المهاجمان اللذان كان من المفترض أن يشكلا خط الهجوم في يوفنتوس هذا الموسم هما اليوم المرشحان الرئيسيان لمغادرة تورينو خلال الصيف المقبل، لكن الحالتين مختلفتان.


    اللاعب البلجيكي، الذي سيصبح التزام الشراء له 45 مليون يورو، هو الأقل تفضيلاً لدى سباليتي، وكما أفاد فابريزيو رومانو، فقد تم استبعاده رسمياً من المشروع لدرجة أنه أصبح مشكلة حقيقية يجب على يوفنتوس حلها.


    يتم البحث عن مشترين، لكن بهذه الأرقام وبعد موسم مخيب للآمال، لن يكون الأمر سهلاً. الاحتمال الأكثر واقعية هو أن يودع النادي على سبيل الإعارة مع حق الشراء، ربما في الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف العثور على نادٍ قد يدرج شرط الشراء الإلزامي.

  • ديفيد، فرصة لتعزيز القيمة، لكن انتبهوا لفلاهوفيتش

    كما ذكرنا سابقاً، طلب سباليتي من النادي تجديد عقد فلاهوفيتش، وبالتالي، فإنه يعتبر ديفيد قابلاً للبيع. وإذا وافق الصربي على ذلك، فسيتم طرح الكندي مباشرة في سوق الانتقالات بهدف معلن هو تحقيق ربح كبير من بيعه. تأثيره على الميزانية، نظراً لوصوله مجاناً، يقتصر على مبلغ 10 ملايين يورو تقريباً مرتبط بالعمولات والمكافآت عند التوقيع. لديه سوق أكبر بكثير من أوبيندا، ولكن على عكس البلجيكي، لا توجد في يوفنتوس نفس العجلة لإيجاد مكان للاعب السابق في ليل قبل الرد النهائي من فلاهوفيتش.

  • ثورة

    مهما كانت النتيجة، وإذا ما جدد سباليتي عقده بالفعل، فستشهد يوفنتوس ثورة صغيرة في الصيف. ستؤدي أموال دوري أبطال أوروبا إلى زيادة الرصيد المالي الذي سيتم إعادة استثماره في 4 مراكز رئيسية حددها المدرب بالفعل لتعزيز تشكيلة الفريق: مدافع مركزي، وجناح أيمن، ولاعب وسط، ومهاجم ليكون بجانب فلاهوفيتش إذا جدد الصربي عقده. بالنسبة لديفيد وأوبيندا، لا يوجد مكان لهما وسيكون سوق الانتقالات هو الحل.



