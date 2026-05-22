Goal.com
مباشرالتذاكر
Emanuele Tramacere

ثورة في يوفنتوس .. أنباء عن استقالة سباليتي وبراهيم وريندرز لتعويض برناردو سيلفا

انتقالات
يوفنتوس
بيرناردو سيلفا
براهيم دياز
تيجاني ريجنديرز
مانشستر سيتي
ريال مدريد
ميلان

يوفنتوس يجدد الدماء بغض النظر عن نهاية الموسم والتأهل للأبطال من عدمه

لم يكن أسبوعًا سهلاً بالنسبة ليوفنتوس، التي انتقل بين عشية وضحاها من المركز الثالث في الترتيب، وكان يتحكم في مصيره في السباق نحو دوري أبطال أوروبا، إلى المركز الخامس متساويًا في النقاط مع كومو، مما يترك زمام المبادرة لميلان وروما، ويدفع «البيانكونيري» نحو ديربي ضد تورينو يبدو أنه سيكون حاسماً للغاية.

سيتطلب الأمر معجزة رياضية، ولكن بغض النظر عن كيفية انتهاء هذا الموسم، وبالتالي سواء تم تحقيق المركز (والمال) في أهم كأس للأندية على المستوى الأوروبي أم لا، فإن النادي لديه بالفعل هدف واضح في ذهنه يجب السعي لتحقيقه في سوق الانتقالات خلال الصيف، وسيكون ذلك ضروريًا بغض النظر عن بقاء لوتشيانو سباليتي على مقاعد البدلاء أم لا بعد شائعات استقالته عقب الديريبي، إضافة المزيد من الجودة إلى التشكيلة، خاصة في خط الوسط وخلف المهاجم، وذلك لتحرير يلدز في دوره المفضل كجناح أيسر.



  • انتهاء الأمل في ضم برناردو سيلفا؟

    كان دوري أبطال أوروبا هي الورقة الرابحة الأهم التي كان بإمكان يوفنتوس اللعب بها في السباق على أهم صفقة انتقال مجانية في سوق الانتقالات، ألا وهي برناردو سليفا، لاعب مانشستر سيتي الذي سيغادر النادي قريبًا.

    وقد أكد اللاعب البرتغالي بالفعل أنه لا ينوي قبول عروض من بطولات خارج أوروبا مثل الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) والسعودية، بهدف الاقتراب قدر الإمكان من وطنه وعائلته، ومن هذا المنطلق كان بإمكان النادي البيضاء أن يلعب دوراً مهماً.

    كان بإمكانه ذلك، أو بالأحرى لا يزال بإمكانه، في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، مما سيعوض عن عدم القدرة على تقديم رواتب خيالية بسبب القيود المعروفة المفروضة على إجمالي الرواتب. ليس من قبيل الصدفة أن المفاوضات مع جورج مينديش لم تبدأ بعد بحسب المصادر المطلعة، وأن أتلتيكو مدريد قد دخل في الأيام الأخيرة على خط المفاوضات من أجل الحصول عليه، حيث سيتعين علي أتلتيكو إيجاد بديل رفيع المستوى لأنطوان جريزمان، الذي سينتقل بالفعل إلى الدوري الأمريكي للعب مع أورلاندو.

    • إعلان

  • البديل: براهيم دياز

    اللاعب الذي يشبه برناردو سيلفا أكثر من غيره، والذي بدأت يوفنتوس بالفعل في استكشاف إمكانية التعاقد معه وفقاً لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، هو وجه مألوف في الدوري الإيطالي، وسيبدأ الموسم المقبل في مرتبة متأخرة ضمن هرم ريال مدريد الذي سيشهد تغييرات جذرية مع تولي جوزيه مورينيو مقاليد الفريق.

    أردا جولر، فرانكو ماستانتونو، نيكو باز، إندريك، المنافسة على مركز المهاجم الثاني بجانب كيليان مبابي شديدة للغاية، وقد يختار براهيم دياز البحث عن مغامرة جديدة في مكان آخر.

    يوفنتوس تتابعه، وهو يفضل ناديًا يلعب في دوري أبطال أوروبا، لكن عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027 والذي لم يتم تجديده بعد يجعله خيارًا مغريًا لصفقة "في متناول" ميزانية يوفنتوس. راتبه في ريال مدريد يتناسب تمامًا مع ميزانية يوفنتوس، وهو أمر لا ينبغي الاستهانة به.

  • ريندرز أيضًا مرشح

    لكن، وفقًا لما ذكرته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أيضًا، هناك خيار آخر يتميز بخصائص تختلف قليلاً عن تلك التي يتمتع بها برناردو سيلفا وبراهم دياز.

    الأنظار تتجه مرة أخرى إلى مانشستر سيتي، حيث ستتغير أمور كثيرة مع رحيل بيب جوارديولا، والذي لعب فيه اللاعب الآخر السابق في ميلان، تيجاني ريندرز، وإن كان مشاركته قد تضاءلت بشكل ملحوظ في نهاية الموسم. مشاركة واحدة فقط كأساسي في آخر 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتأقلم لم يسر كما كان الجميع يأمل في مانشستر.

    تم دفع مبلغ كبير مقابل التعاقد معه، أكثر من 55 مليون يورو، وهناك 15 مليون يورو أخرى على شكل مكافآت، لذا سيكون من الضروري إيجاد صيغة مناسبة في هذه الصفقة التي قد تكون خيالية للغاية.

    لكن من المؤكد أن ريندرز سيحل محل تيون كوبمينيرز في تشكيلة يوفنتوس، الذي كان فاشلاً حقيقياً في العامين الماضيين ومقدر له أن يودع الفريق. إنه ليس صانع ألعاب بحتاً، بل يسعى باستمرار إلى التوغل نحو المرمى، لكن هذه العناصر تفتقر إليها خط وسط يوفنتوس بشدة، الذي سيكون لديه لاعب متعدد الاستخدامات يمكنه استخدامه، عند الضرورة، في خط الوسط أيضاً.