يوفنتوس، استطلاع رأي حول داروين نونيز لاعب الهلال

مع اقتراب نهاية الموسم، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجياتها في سوق الانتقالات. وقد بدأت الاتصالات الأولية مع اللاعبين المستهدفين، بهدف التحرك قبل الأندية الأخرى للتغلب على المنافسة. وفي هذا السياق، تبحث يوفنتوس عن فرص انتقالات منخفضة التكلفة. ووفقاً لما أوردته قناة "سكاي سبورت"، أجرى "البيانكونيري" استطلاعاً حول داروين نونيز، الذي لم يقدم أداءً مقنعاً تماماً في موسمه الأول في السعودية مع فريق الهلال، وقد يعود إلى أوروبا في الصيف. وقد قدمت يوفنتوس طلبًا أوليًا للحصول على معلومات من النادي السعودي، لتقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستواصل المفاوضات أو ستتجه نحو أهداف أخرى. وكان الفريق قد فكر بالفعل في المهاجم الأوروغواياني في الصيف الماضي، والذي كان أيضًا ضمن اهتمامات نابولي قبل أن يوقع مع لوكا.