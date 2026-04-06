يوفنتوس، استطلاع رأي حول داروين نونيز لاعب الهلال

مع اقتراب نهاية الموسم، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجياتها في سوق الانتقالات. وقد بدأت الاتصالات الأولية مع اللاعبين المستهدفين، بهدف التحرك قبل الأندية الأخرى للتغلب على المنافسة. وفي هذا السياق، تبحث يوفنتوس عن فرص انتقالات منخفضة التكلفة. ووفقاً لما أوردته قناة "سكاي سبورت"، أجرى "البيانكونيري" استطلاعاً حول داروين نونيز، الذي لم يقدم أداءً مقنعاً تماماً في موسمه الأول في السعودية مع فريق الهلال، وقد يعود إلى أوروبا في الصيف. وقد قدمت يوفنتوس طلبًا أوليًا للحصول على معلومات من النادي السعودي، لتقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستواصل المفاوضات أو ستتجه نحو أهداف أخرى. وكان الفريق قد فكر بالفعل في المهاجم الأوروغواياني في الصيف الماضي، والذي كان أيضًا ضمن اهتمامات نابولي قبل أن يوقع مع لوكا.
اتصل أيضًا ببرناردو سيلفا
من بين اللاعبين الأكثر متابعةً، يبرز برناردو سيلفا، حيث ينتهي عقد البرتغالي مع مانشستر سيتي، الذي أبلغه بالفعل بأن خطط النادي المستقبلية لا تتضمن تجديد عقده. وبالتالي، ستنفصل طرقهما في نهاية الموسم، حيث بدأ يوفنتوس في التحرك لمعرفة ما إذا كان سيحاول التقدم بعرض ومتى سيقوم بذلك. وبالإضافة إلى يوفنتوس، هناك حتى الآن بعض الأندية في الدوري السعودي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS) مستعدة لتقديم عرض له يتجاوز حتى ما يتقاضاه في إنجلترا (حوالي 10 ملايين يورو صافية، وهو رقم مهم لميزانية يوفنتوس).
الأهداف الأخرى
في سوق قد توفر فرصًا مهمة مجانًا، أدرجت يوفنتوس في قائمتها أيضًا المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي لاعب بورنموث، الذي جرت معه بالفعل بعض الاتصالات، والنمساوي زافير شلاغر لاعب لايبزيغ، الذي أبدت النادي اهتمامًا به بالفعل في يناير الماضي عندما كان سعره المطلوب 10 ملايين يورو. في خط الوسط، الاسم الذي يجب وضعه في قائمة المراقبة هو فرانك كيسي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي ويعد البديل الأول الحقيقي لساندرو تونالي لاعب نيوكاسل. ومن بين اللاعبين الذين يمكن الحصول عليهم مجانًا في نهاية الموسم، تم ربط اسمي سيليك لاعب روما وليفاندوفسكي لاعب برشلونة بالبيانكونيري.