"حالته جيدة ولكن".. سباليتي يستبعد فلاهوفيتش من تشكيل يوفنتوس ويتبرأ من "كارثة إيطاليا"!

وعقب انقضاء فترة التوقف الخاصة بالمنتخبات الوطنية، يتأهب فريق السيدة العجوز للرجوع إلى المنافسات المحلية عبر بوابة جنوى ضمن الأسبوع الحادي والثلاثين من البطولة الإيطالية.

اللقاء المقرر إقامته يوم الإثنين في معقل "أليانز ستاديوم"، سيكون حاسماً ويحمل نقاطاً ثمينة لطرفين يسعى كل منهما لتحقيق غايات متباينة.

ففي حين يطمح البيانكونيري لإنعاش حظوظه بقوة في صراع بلوغ دوري أبطال أوروبا، يطارد الفريق الليغوري نتيجة إيجابية تتيح له توسيع الفارق مع خصومه في معركة البقاء وتجنب الهبوط.

وكان لوتشيانو سباليتي قد مهد لهذه الموقعة خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل يومين من صافرة البداية.



