ماذا لو لم تتفكك يوغوسلافيا؟ مودريتش يجاور عملاق مانشستر ونجم الهلال في "قوة عظمى" بكأس العالم 2026!

رغم كل المحاولات لإبعاد كرة القدم عن السياسة، والفصل بينهما تمامًا، إلا أن تأثير الأخيرة على الأولى لا يمكن تجنبه بأي شكل من الأشكال، ولنا في دولة يوغوسلافيا خير دليل.

تلك الدولة التي تأسست في عام 1918 بمنطقة البلقان في جنوب شرق أوروبا، وانفصلت بالتدريج بين عامي 1991 و1992، كان من الممكن أن تخرج لنا بواحد من أقوى المنتخبات في كأس العالم 2026.

تخيل يان أوبلاك ويوشكو جفارديول ولوكا مودريتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بفريق واحد! أمر مثير للاهتمام، ولكنه لن يحدث أبدًا، ودعنا نخبرك لماذا.