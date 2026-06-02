Goal.com
مباشرالتذاكر
YuguslaviaGoal Ar Only GFX
علي سمير

ماذا لو لم تتفكك يوغوسلافيا؟ مودريتش يجاور عملاق مانشستر ونجم الهلال في "قوة عظمى" بكأس العالم 2026!

فقرات ومقالات
Football chronicles
كأس العالم
صربيا
كرواتيا
الجبل الأسود
كوسوفو
البوسنة والهرسك
سلوفينيا
مقدونيا الشمالية
يان أوبلاك
لوكا مودريتش
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

كل هؤلاء في منتخب واحد

رغم كل المحاولات لإبعاد كرة القدم عن السياسة، والفصل بينهما تمامًا، إلا أن تأثير الأخيرة على الأولى لا يمكن تجنبه بأي شكل من الأشكال، ولنا في دولة يوغوسلافيا خير دليل.

تلك الدولة التي تأسست في عام 1918 بمنطقة البلقان في جنوب شرق أوروبا، وانفصلت بالتدريج بين عامي 1991 و1992، كان من الممكن أن تخرج لنا بواحد من أقوى المنتخبات في كأس العالم 2026.

تخيل يان أوبلاك ويوشكو جفارديول ولوكا مودريتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بفريق واحد! أمر مثير للاهتمام، ولكنه لن يحدث أبدًا، ودعنا نخبرك لماذا.

  • قصة الانفصال

    دولة يوغوسلافيا كانت تتكون من 6 جمهوريات وهي :"صربيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، مونتينجرو وسلوفينيا"، بالإضافة إلى إقليمين داخل صربيا وهما كوسوفو وفويفودينا.

    بعد وفاة جوزيف بروز تيتو، رئيس وزراء دولة يوغوسلافيا بتلك الفترة، ظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية والعرقية بين الصرب والكروات وباقي الجمهوريات الأعضاء، مما أدى إلى الانفصال التدريجي بينهم.

    البداية كانت مع سلوفينيا وكرواتيا، حيث أعلنتا الاستقلال في 1991، وفي العام التالي انضمت لهما كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا التي أطلق عليها "الشمالية" في وقت لاحق.

    وفي الفترة من 1992 إلى 2003، استمرت كل من صربيا ومونتينجرو تحت مصطلح دولة واحدة اسمها "جمهورية يوغوسلافيا"، قبل أن يحدث الانفصال بعدها بسنوات.

    مونتينجرو أعلنت الاستقلال الرسمي في 2006، لتصبح صربيا دولة منفصلة حتى وقتنا هذا، ثم في 2008 استقلت كوسوفو أيضًا في قرار غير معترف به من بعض الأطراف.



    • إعلان
  • Luka Modric Ivan Perisic Croatia 2026Getty/GOAL

    ماذا لو لم يحدث الانفصال؟

    المثير للاهتمام، هو أن التعداد السكاني ليوغوسلافيا قبل انفصالها إلى دول مستقلة، وصل إلى 23 مليون نسمة، وكانت تتمتع وقتها بنجاح هائل بمختلف الأصعدة سواء رياضيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا، وشاركت بصفة منتظمة في كأس العالم واليورو.

    يوغوسلافيا حصلت على المركز الثاني في اليورو على وجه التحديد مرتين في 1960 و1968، ولو كانت استمرت بنفس الاسم لكنا شاهدنا هذه المجموعة بفريق واحد في المونديال المقبل:

    حراس مرمى : يان أوبلاك "سلوفينيا"، فانيا ميلينكوفيتش سافيتش "صربيا، ستول ديميترفيسكي "مقدونيا"

    الدفاع : يوشكو جفارديول "كرواتيا"، سياد كولاسيناك "البوسنة"، جوسيب ستانيشيتش "كرواتيا"، ستراهينيا بافلوفيتش "صربيا"، نيكولا ميلينكوفيتش "صربيا"، ياكا بيول "سلوفينيا"، مارين بونجراتشيتش "كرواتيا"، عمار ديديتش "البوسنة".

    خط الوسط : لوكا مودريتش "كرواتيا"، ماتيو كوفاتشيتش "كرواتيا"، ماريو باساليتش "كرواتيا"، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش "صربيا"، نيمانيا جوديلي "صربيا"، ساسا لوكيتش "صربيا"، إليف إلماس "مقدونيا"، مارسيلو بروزوفيتش "كرواتيا".

    الهجوم : إدين دجيكو "البوسنة"، فيدات موريكي "كوسوفو"، بنجامين شيشكو "سلوفينيا"، إيفان بيريتشيتش "كرواتيا"، أندري كراماريتش "كرواتيا"، أنتي بوديمير "كرواتيا".

    مجموعة ربما لا يمكنها الفوز بكأس العالم، ولكنها كانت قادرة على تقديم مستويات أفضل مما ستقدمه الدول المنتمية ليوغوسلافيا سابقًا في المونديال، والتي تتمثل في الثنائي كرواتيا والبوسنة فقط، ومن الممكن أيضًا أن تتحول إلى قوة عظمى وحصان أسود يناطح الكبار مثل الأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا وإسبانيا وغيرهم.