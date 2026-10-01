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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

خطة برشلونة للتعاقد مع جفارديول .. استكشاف مبدئي للصفقة ودور الـ"115" مخالفة في موقف مانشستر سيتي!

انتقالات
يوشكو جفارديول
برشلونة
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

النادي الكتالوني توجه بعدها إلى البديل

ذكرت تقارير أن برشلونة أطلق محاولة جريئة لإغراء يوشكو جفارديول وضمه بعيدًا عن مانشستر سيتي، في وقت كان هانزي فليك يسعى فيه إلى تعزيز خياراته الدفاعية.

وقد تم تحديد الدولي الكرواتي باعتباره الصفقة المثالية لتدعيم خط دفاع البلوجرانا، لكن مانشستر سيتي تمسّك بموقفه للإبقاء على ورقته الثمينة في ملعب الاتحاد.

  • فشل مساعي برشلونة

    قرب نهاية عام 2025، استكشف القسم الرياضي في برشلونة رسميًا إمكانية التعاقد مع الكرواتي البالغ من العمر 24 عامًا، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

    وكان فليك يبحث بنشاط عن تعزيزات متعددة الاستخدامات، وقد كان جفارديول يتناسب تمامًا مع القالب التكتيكي. وأُعجب العملاق الكتالوني بسيطرته البدنية، وقدرته على الدفاع في المساحات المفتوحة، وثباته الانفعالي عند إخراج الكرة من الخلف.

    والأهم من ذلك، أن قدرته على الانتقال بسلاسة بين مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر كانت ستمنح مرونة هائلة لمنظومة البلوجرانا.

    لكن محاولتهم الأولى اصطدمت فورًا بحائط مسدود. فلم تكن لدى جفارديول أي رغبة على الإطلاق في مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الوقت ذاته، أوضح مانشستر سيتي بشكل صريح أنه لن يُسهّل أي انتقال تحت أي ظرف من الظروف، إذ يرى في اللاعب قطعة أساسية في مشروعه.


  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    مانشستر سيتي يغلق الباب أمام النادي الكتالوني

    كان موقف مانشستر سيتي خلف الكواليس حاسماً، حيث قرر التقدم بعرض التجديد من خلال عقد محسّن بشكل كبير لمكافأة المدافع على مستواه الرائع.

    وقد ردع هذا الثقل المالي برشلونة فوراً عن محاولة الدخول في حرب مزايدات واقعية، إذ لم يكن سيتي ينوي السماح لورقته الثمينة بالإفلات أو تسهيل المفاوضات.

    كما أن الوضع الرياضي لجفارديول لم يترك مجالاً للشك. فقد تطوّر ليصبح عنصراً أساسياً لا غنى عنه خلال فترة بيب جوارديولا، وحافظ على ذلك الدور الأساسي الذي لا جدال فيه بعد وصول إنزو ماريسكا مدرباً للفريق. وقد عنى اجتماع الدقائق المضمونة والطموحات اللقبية وعرض التجديد المُجزي أن استفسار برشلونة كان ميتاً منذ لحظته الأولى.


  • التحقيق المالي المرتقب لم يُجبر على رحيل جفارديول

    وقد جاءت محاولة برشلونة لجسّ النبض في وقت كان فيه مانشستر سيتي يعمل تحت الظل الثقيل لتحقيق ضخم في الدوري الإنجليزي الممتاز. ففي وقت اهتمام النادي الكتالوني، كان سيتي يواجه 115 تهمة مالية تتعلق بمخطط تمويل مُقنّع مزعوم صُمّم لتضخيم الإيرادات بشكل مصطنع.

    وعلى الرغم من التداعيات الخطيرة للقضية المستمرة، التي أسفرت مؤخراً فقط عن حكم غير مسبوق بالإدانة ضد النادي، فإن الاضطرابات خارج الملعب لم تزعزع استقرار الفريق. فقد نفى سيتي الاتهامات بشدة طوال العملية، ولم يكن القلق المؤسسي العالق كافياً أبداً لدفع جفارديول نحو باب الخروج عندما جاء برشلونة طارقاً.


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    برشلونة حدد البديل

    وصلت القصة إلى خاتمتها النهائية في أواخر يوليو عندما وقّع جفارديول على عقد مُمدّد ضخم. يُبقيه الاتفاق الجديد في مانشستر حتى صيف 2031، مصحوبًا بزيادة كبيرة في الراتب تُنهي بشكل دائم آمال برشلونة في التعاقد معه مستقبلًا.

    ونتيجة لذلك، حوّل العملاق الإسباني تركيزه بالكامل إلى الدوري الإيطالي. وقد برز الآن قلب دفاع إنتر أليساندرو باستوني كبديل أول لدى فليك.

    وسيحتاج برشلونة إلى التحرك بحسم في السوق الإيطالية إذا أراد أن يضمن أخيرًا الإضافة الدفاعية النخبوية التي يحتاجها فريقه بشدة.

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