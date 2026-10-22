دفاعًا عن كريستيانو رونالدو .. نجم النصر السابق: هذا الأمر حدث مع ماجد عبد الله!

في الوقت الذي صار محور الحديث فيه عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو التساؤل بشأن ما إذا كان النصر يملك البديل له، إذا ما تراجع مستواه خلال المباريات، جاءت رسالة يوسف خميس، نجم العالمي السابق، للدفاع عن القائد الحالي بعد مباراة نيوم.

وواجه رونالدو انتقادات لاذعة بشأن مستواه أمام نيوم، في مباراة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، التي شهد فوز النصر بهدف جواو فيليكس، حيث أهدر "الدون" ركلة جزاء، فضلًا عن إضاعة الفرص.

وبخلاف لقاء نيوم، فإن تذبذب مستوى رونالدو، أثار الجدل حول مدرب النصر، أنج بوستيكوجلو، الذي يصرّ على الإبقاء على صاحب الـ41 عامًا، لمدة 90 دقيقة، بالتزامن مع أزمته مع منتخب البرتغال، ومغادرته لمعسكر البحّارة في فترة التوقف الدولي، لتتراوح التساؤلات ما إذا كان المدرب الأسترالي لا يريد المجازفة باستبدال كريستيانو في تلك الآونة، ومن هو البديل المناسب لرونالدو؟